Beni: fallas estructurales y miles de automedicados desbordan la crisis

El plan de contención que impulsa el Gobierno contra la pandemia de coronavirus en Beni es paliativo, pues hay problemas estructurales que son un obstáculo para su implementación, coincidieron expertos, que señalaron también un nuevo problema que está tomando una magnitud alarmante: miles de personas se automedican con recetas que son distribuidas como “milagrosas”.

El Gobierno nacional elaboró un plan de nueve puntos para combatir el rápido avance de la Covid-19 en Beni, que suma más de 1.200 casos, sobre todo en Trinidad, la capital, que contiene al 95 por ciento de los positivos.

Entre los elementos del plan está la dotación de 600 ítems de personal de salud, la instalación de dos centros de aislamientos con 200 camas en el Campo Ferial y la Universidad Autónoma del Beni; también hospitales móviles, el encapsulamiento de la capital y el rastrillaje de casos “casa por casa”.

Para el vicepresidente del Colegio Médico de Beni, Carmelo Merubia Santa Cruz, el plan que impulsa el Gobierno llega tarde, pues la institución ya había presentado un planteamiento similar hace dos meses a las autoridades de la Gobernación y la Alcaldía, pero —aseveró— no les hicieron caso.

Dijo que respaldan el plan, pero que es sólo un paliativo de emergencia, porque los problemas de salud de Beni son estructurales.

Siga las noticias de eju.tv por //t.me/ejutv - Telegram

“No es una solución; es para paliar y mitigar. Lo que realmente necesitamos es infraestructura, médicos especialistas, equipamiento. Beni fue olvidado en el tema de salud y ésas son las consecuencias”, dijo.

Merubia, que cumple aislamiento porque dio positivo a coronavirus, dijo que todos los problemas de Beni y su atraso producto del olvido estatal se han mostrado de manera terrible en esta pandemia.

El presidente de la Sociedad Boliviana de Medicina Crítica y Terapia Intensiva, Adrián Ávila, que estuvo estas semanas en Trinidad con un grupo de galenos voluntarios, aseveró que la idea ahora es salvar esta emergencia porque los problemas de Beni son estructurales y no se van a solucionar con un plan de contingencia.

Explicó que el sistema de salud es precario y que Beni fue olvidada por varios gobiernos, por lo que tiene un conjunto de carencias que complican la situación. “Espero que ese plan funcione, pero la situación es tan crítica que Beni no sólo necesita hospitales, porque los que tiene ya han cumplido su ciclo, sino necesita otras cosas más”, dijo.

“Hay que hacer énfasis de que no se hacen diagnósticos de prueba masiva, no hay médicos. Eso es trágico, es triste. La población piensa que mandando máquinas se va a solucionar el problema, y el problema es estructural. Si no hay ni electricidad, no hay especialistas, es como comprarse un auto de lujo pero no tienes gasolina y tampoco un chofer”, ejemplificó.

Otro grave problema es la automedicación. Miles de personas han estado consumiendo “kits milagrosos” que reparten personas que aseguran que lograron la combinación de elementos para tratar el virus. Pero estos compuestos están intoxicando a la población, por lo que los expertos piden procesos contra los responsables.

Uno de estos “médicos milagrosos” es Alejandro Unzueta , un odontólogo que desde hace dos semanas distribuye “paquetes milagrosos” compuestos por cuatro medicinas, que él receta y reparte gratuitamente.

En un video se observa a Unzueta hablando con un grupo de vecinos del barrio Villa Marín, a quienes les dice: “Dios me dio esta fórmula mágica de aplacar el apocalipsis con cuatro soldados celestiales, son cuatro medicamentos pero se deben tomar juntos para lograr esta sinergia”.

A continuación, explica otros procedimientos complementarios y reta públicamente a los científicos del país a debatir sobre su “tratamiento mágico”.

Otro video muestra a cientos de personas haciendo fila en el domicilio de este médico para pedir el “kit mágico”. Incluso hay personal policial resguardando la fila en la vivienda de este supuesto médico.

El Colegio Médico dijo que este tratamiento y otros que han aparecido son “desastrosos para la salud”, pues sólo en la jornada pasada han llegado a hospitales 20 personas intoxicadas.

“Hemos tenido ya pacientes que han llegado en estado grave por ese tratamiento. Se le ha exhortado, pero el doctor continúa haciendo su tratamiento terrorífico. Iniciaremos un proceso por usurpación de funciones”, dijo.

Ávila explicó que en Trinidad “la gente toma seis, siete medicamentos antes de ir al hospital”, lo que es peligroso porque el sistema va a colapsar.

MÉDICOS ELIGEN QUIÉN VIVE Y QUIÉN MUERE

La situación es tan dramática en Beni que los médicos del hospital Germán Busch de Trinidad ya se vieron obligados a elegir a qué pacientes en situación crítica salvar del coronavirus por la falta de condiciones, equipos y el colapso del sistema sanitario en ese departamento.

El jefe médico de ese nosocomio, Etsel Gutiérrez, relató entre lágrimas la difícil situación que vivieron los galenos del hospital cuando se tuvo que decidir entre la vida de un adulto mayor y una médica, que se contagió luchando contra el virus junto a sus colegas.

“Es doloroso tener que decidir entre la vida de una persona mayor y la vida de una doctora que estuvo trabajando y luchando aquí. Es doloroso, pero había que hacerlo, no quedaba de otra”, dijo.

PERIODISTAS CUENTAN EL DRAMA EN TRINIDAD

Los periodistas Rocío Hanssen, Mariela Ojopi y Ricardo Gutiérrez contaron a Los Tiempos la trágica situación que vive Trinidad.

“Tuve que alquilarme un cuarto para aislarme y evitar contagiar a mi familia. Ya no es la misma rutina. Ahora la emergencia lo llama cualquier rato”, Relató Ojopi.

“No era un silencio epidemiológico, sino una sordera epidemiológica. Hubo diferentes indicadores que no se supieron leer”, comentó por su parte Gutiérrez.

BOLIVIA PASA LOS 7.000 CASOS TRAS 476 POSITIVOS

REDACCIÓN CENTRAL

Los casos de coronavirus siguen creciendo. Ayer, Bolivia sumó 476 nuevos positivos y la cifra total de casos confirmados de la enfermedad llegó a los 7.136.

Según el reporte del Ministerio de Salud, los 476 casos de la Covid-19 se registraron en cinco departamentos: 361 en Santa Cruz, 100 en Beni, 7 en La Paz, 6 en Cochabamba y 2 en Oruro.

Asimismo, durante la jornada del martes también se registraron 13 nuevos decesos: 7 en Santa Cruz, 5 en Beni y 1 en Tarija. Así, ascendió a 274 el número total de víctimas fatales a causa de la enfermedad en el país.

El reporte del Ministerio da cuenta de que hay 677 pacientes recuperados de la enfermedad, 30 más de los que había hasta el lunes.

La cifra de casos reportada ayer es la más alta de Bolivia en la pandemia. El lunes se habían registrado 397 casos y el sábado 336 positivos.

Santa Cruz y Beni concentran el 80 por ciento de los casos de coronavirus a nivel nacional.

Según el detalle por departamentos, de los 7.136 casos positivos de coronavirus registrados en todo el país, Santa Cruz tiene 4.888; Beni, 1.242; La Paz, 410; Cochabamba, 345; Oruro, 153; Potosí, 44; Chuquisaca, 22; Tarija, 19, y Pando, 13.

Fuente: Los Tiempos Digital