Blooming proyecta a sus jugadores sub-21

El club Blooming está en la vanguardia del fútbol boliviano en el trabajo de proyectar a los futbolistas de la categoría Sub-21. Durante la temporada 2019, el elenco cruceño dio más minutos de juego a los juveniles, de acuerdo a un estudio realizado por el Centro Internacional de Estudios del Deporte (CIES, por su sigla en inglés), que trabaja con la FIFA y la Universidad Neuchatel de Suiza.

Cruza fronteras. En el contexto nacional, los celestes del oriente fueron los principales exponentes y a nivel sudamericano, ha alcanzado la sexta posición con un 33.1 por ciento, según los datos compartidos por el club que fueron realizados por el Centro Internacional.

El observatorio colocó a Universidad San Martín de Porres (Perú) en el primer lugar con 56.6 por ciento, Trujillanos FC (Venezuela) fue segundo con 40.5, Defensor Sporting (Uruguay) tercero con 39.8, Danubio (Uruguay) cuarto con 35.7, Portuguesa (Venezuela) quinto con 34.9 y Blooming aparece como sexto con 33.1.

El plantel cruceño está por encima de General Díaz (Paraguay) con 32.9, Independiente del Valle (Ecuador) con 31.5, Estudiantes de Caracas (Venezuela) con 30.1 y Fénix (Uruguay) con 28.9 por ciento.

jugadores con proyección: A lo largo de la temporada 2019, incluyendo la participación en los torneos Apertura y Clausura, Blooming destacó por dar oportunidad a los juveniles, entre los cuales participaron, como titulares o alternos, los siguientes jugadores: Rubén Cordano (21 años), Alex Arano (21), Robert Cueto (20), Julio Herrera (21), Omar Lijerón (21), Clody Menacho (18), César Menacho (20), Edward Vaca (20), Juan Ferrufino (19), José Pinto (19) y Jorge Orozco (20 años).

Salario y torneo: Entre otros temas, los jugadores están a la espera de que la dirigencia les cumpla con una deuda económica. “Se nos debe el 50 % de febrero y esperemos que hasta el fin de semana se nos pueda cancelar”, indicó Joselito Vaca, capitán de los celestes.

Respecto a la posibilidad de dar por terminado el torneo Apertura, Joselito manifestó su desacuerdo: “Estamos a un punto de los punteros (The Strongest y Always Ready), no es mucha la diferencia. No sería justo para los que están sin premio, ya que están a un punto o dos de clasificar a una copa internacional”.

El campeonato se tuvo que paralizar en la fecha 12, donde el Tigre (mejor diferencia de gol) y Always suman 21 puntos: Bolívar, Blooming, Wilstermann y Royal Pari tienen 20; en el séptimo lugar se encuentra Municipal Vinto con 19. Lo sigue San José (18 pts), Nacional Potosí (17), Real Potosí (15), Guabirá (14), Oriente Petrolero (13), Real Santa Cruz (12) y Aurora (10).

El reinicio del campeonato dependerá de las nuevas medidas que determine el gobierno nacional respecto a la prevención de la propagación del coronavirus. El presente de la pandemia indica que en mayo y junio aún no volvería a rodar el balón.

53 días

Pasaron hasta hoy, desde que se disputó el último encuentro del Apertura 2020