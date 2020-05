Canciller convoca a cónsul de Barcelona para que explique sobre la compra de 170 respiradores

La ministra de Relaciones Exteriores, Karen Longaric, informó hoy que convocó al cónsul de Bolivia en Barcelona, David Pareja Lozada, para que explique cuál fue su rol en la compra de los 170 respiradores.

La Canciller dijo que entiende que hay una investigación y un trámite en curso sobre el tema de los ventiladores y es por eso que decidió convocar a Pareja y estima que llegue al país una vez que coordine un vuelo.

En conferencia de prensa, manifestó que su Ministerio no se involucró en la compra de los ventiladores porque no es su tuición. «La Cancillería no tiene entre sus roles el de realizar contrataciones, hacer compras, hacer acuerdos económicos», sostuvo.

Sobre la nota que le envió el cónsul de Bolivia en Barcelona a la Canciller con contenido de los precios de los respiradores, dijo que no tenía conocimiento de la misma y que se enteró por las redes sociales el 18 de mayo, cuando la nota tiene fecha el 11 de mayo, e inmediatamente convocó a su equipo para que dé cuenta del mismo.

En ese sentido, indicó que conoció que la nota pasó directamente a los viceministerios de Relaciones Exteriores, Asuntos Centrales y de Comercio Exterior. «Yo no puedo asumir responsabilidad directa sobre ellos y he actuado en consecuencia y he sancionado a las personas», señaló.

Asimismo, Longaric aseguró que el Movimiento Al Socialismo (MAS) le quiere involucrar en el caso de los respiradores por «venganza» porque no puede aceptar que desde el primer día que asumió la Cancillería cambió por completo la orientación política.

Longaric decidió abandonar la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América (ALBA) y la Unión de Naciones Suramericanas (Unasur); además, declaró persona no grata a los miembros de la Embajada de Cuba y Venezuela.

La Cancillería además exoneró de sus cargos a cerca de 180 funcionarios del MAS tanto del servicio exterior como del servicio central. Y estos últimos días se despidió a 18 personas que estaban involucradas con el partido azul, entre ellos funcionarios de bajo perfil que rendían cuentas a altos dirigentes del MAS, aseveró.

Desde el partido del MAS anunciaron que harán una ampliación de la denuncia, sobre el caso de los respiradores, involucrando a la Ministra de Relaciones Exteriores.