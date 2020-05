Canciller Longaric es bastante preparada e inteligente; creyó que no la íbamos a pillar

14/04/2020

El diputado y presidente de la Brigada Parlamentaria de Santa Cruz, Erik Morón, cuestiona duramente a la canciller Karen Logaric por haber firmado un documento donde se pone a Bolivia como país pro aborto y por evitar que la población tenga acceso a dicha documentación. «La señora karen Longaric es bastante preparada e inteligente que creyó que no la ibamos a descubrir, no puso en letra chica el guión que quiere vender, se nota que fue hábil en tratar de manosear un poco el texto y creer que con un comunicado sin sacar el documento el pueblo va quedar conforme, con un comunicado que nisiquera ella lo emite ni ha dado la cara al respecto».

Según el parlamentario, la presidenta desconocia el trasfondo del documento y Longaric sí lo firmó. «Creo que la canciller si firmaba y ha sido sin conocimiento de la presidenta del Estado».

Asimismo, lamentó que la presidenta, Jeanine Añez, hasta la fecha no se haya pronunciado ni aclarado la situación, siendo ella pro vida. «Es lamentable la posición que tiene la presidenta, siendo que ella ha sido una luchadora pro vida».

El diputado le pide a la canciller dar la cara y aceptar su error. «Si nosotros estuvieramos equivocados el documento ya estuviera circulando por todos lados, pero no lo está. Es mejor dar la cara, decir me equivoque, no leí la letra chica, quiero sacar a Bolivia de estos 59 países y retirar la rúbrica».npetv





Fuente: Agustín Zambrana en El Bunker