Claure se reunirá con jugadores de Bolívar: «Llegó el momento de ver quién está con el club»

Marco Mejía / La Paz

El presidente del club Bolívar Marcelo Claure amaneció ayer con la noticia de que su plantilla de jugadores supuestamente dejó de entrenarse virtualmente en la jornada del martes y que le pedían negociar directamente la reducción de salarios. Claure dijo que lo hará, pero advirtió que en este momento de la crisis se verá “quién es quién”.

“Increíble. La plantilla del club Bolívar es de más de $us 4 millones al año. Son los jugadores mejor pagados en el fútbol de Bolivia. Voy a hablar con ellos y llegó el momento de ver quién está con el club. En la crisis se ve quién es quién”, subrayó en sus cuentas de las redes sociales.

Los dirigentes encargados de la negociación son el venezolano Marcelo Papalardo, director ejecutivo de Baisa, y los vicepresidentes Jorge Del Solar y Dardo Gómez (este último participó en una reunión). En siete encuentros que tuvieron las partes, no se llegó a buen puerto, es más, algunos futbolistas aseguraron que existió «muchas vueltas al asunto”.

Según fuentes del plantel, los deportistas quieren cobrar todo el sueldo correspondiente a marzo. “No quieren saber” de recibir un descuento del 50% tal como decidió el Consejo Superior de la División Profesional.

Como no hubo ningún acuerdo, los jugadores determinaron, supuestamente, no conectarse el martes a través de la aplicación Zoom y en los grupos de trabajo que tienen habitualmente a órdenes del técnico Claudio Vivas y sus colaboradores.

Ayer, Claure reapareció a través de su cuenta de twitter, en la que anexó la información de Campeones que daba cuenta que los jugadores de Bolívar quieren negociar con él.

Los futbolistas celestes no quieren conversar del tema, mencionan que no existe autorización de “los capitanes” y se excusan de verter cualquier tipo de criterio. La Academia es el único club de los denominados “grandes” de la División Profesional que aún no llegó a un acuerdo con los futbolistas de su plantel profesional. Wilstermann fue el primero en hacerlo, luego le siguieron Blooming y Oriente Petrolero; mientras que el tradicional rival de los celestes, The Strongest, lo hizo el lunes por la noche.

