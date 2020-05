Coímbra asegura que «sea ministro, director o viceministro lo va a pagar» por el caso respiradores

La Paz, 20 may (ABI). – El ministro de Justicia, Álvaro Coímbra, ratificó que por instrucción de la presidenta Jeanine Áñez se investigará desde el primero hasta el último involucrado en la presunta corrupción en la compra de 170 respiradores españoles y eso significa que sea ministro, viceministro o cualquier director pagará por este hecho.

«La instrucción de la Presidenta y de este Gobierno es que más allá de cualquier tipo de corrupción se debe investigar desde el primero hasta el último y si alguien tiene que pagar por esto, sea ministro, sea director o sea viceministro lo va a pagar», aseveró Coímbra.

En ese sentido, según la autoridad, ahora son investigados todos los que han sido parte del proceso de adquisición, que incluye a los asesores, técnicos que elaboraron informes y autoridades que firmaron el contrato.

Por tanto, «si la MAE (Máxima Autoridad Ejecutiva) también tiene alguna responsabilidad, tengan la seguridad que (igual) será investigada. Todos los que han participado en el proceso de contratación van a ser convocados y el ministro (de Salud, Marcelo Navajas) seguramente será convocado», insistió en contacto con la Red Uno.

Ayer, por este caso, fueron aprehendidos el director de Asuntos Jurídicos del Ministerio de Salud, Fernando Valenzuela, y el director de la Agencia de Infraestructura en Salud y Equipamiento Médico (Aisem), Giovanni Pacheco.

Coímbra explicó que el Ministerio de Salud fue la unidad solicitante de los respiradores y la Aisem, como unidad ejecutora, tendría que haber realizado el proceso de contratación viendo los precios referenciales y en qué lugares había el equipamiento requerido.

Pero «aquí lo indignante, lo que no tiene perdón, es que se haya comprado equipos a tres veces más el precio y que haya gente del anterior gobierno (como Valenzuela) incluida en esto, (entonces hay) una susceptibilidad de que esto haya sido a propósito», manifestó.

Asimismo, reveló que desde el 15 de mayo solicitó a la Aisem el proceso de contratación, pero esa unidad no entregó el documento y por eso incluso se pidió a las autoridades que investigan el caso proceder con el secuestro del contrato.

«Pero no tengan duda de que nosotros vamos a llegar al fondo de esto y se irá quien se tenga que ir y también será procesado quien tenga que ser procesado, no vamos a permitir que nadie haga negocios en este desastre que estamos viviendo (…) y no vamos a perdonar a las personas que hayan querido hacer negocios (con la salud)», apuntó.