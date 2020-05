Coronavirus en Beni: Sistema de salud colapsa, asambleístas piden ayuda a Brasil y médicos recuperados donan plasma

El médico cirujano cochabambino Jesús Moscoso, que trabaja en Beni y dio positivo a la prueba de coronavirus COVID-19, denunció el abandono de las autoridades de salud a todos los profesionales que están contagiados.

Pese a todo, dijo que donaron su plasma para el tratamiento de otros pacientes y reafirmaron su compromiso por retornar a su trabajo y ayudar a salvar vidas.

El profesional médico contó que son un grupo de al menos 70 profesionales médicos que se encuentra en aislamiento y ve con impotencia la situación de sus colegas, que no tienen las mínimas medidas de bioseguridad para ejercer sus funciones.

“Beni está olvidado. Hemos vivido en carne propia el abandono y la falta de equipos. El error fue trasladar a los médicos a centros infectados sin ningún tipo de prevención. No había programación, plan de bioseguridad, ni equipamiento, apenas siete camas para terapia intensiva”, indicó.

Moscoso contó que cuando reportó que tenía los síntomas le dijeron que debía continuar trabajando hasta que llegaron las pruebas y recibió un instructivo vía WhatsApp.

“Me pidieron que personalmente asuma mi aislamiento y lo hice. Dejé mi casa y estoy en un hotel. Son más de 17 días y me quedan otros 14. Debería estar en la unidad de terapia intensiva intermedia, según mi placa radiográfica, pero no tenemos. He visto cómo fallecen por falta de esos equipos”, agregó.

Beni es uno de los epicentros de la pandemia junto a Santa Cruz por la cantidad de contagios diarios que reporta.

Notas relacionadas:

Desastre en Beni: mueren en las casas, colapsan hospitales y renuncian médicos

Declaran desastre sanitario en el departamento de Beni por el Covid-19