Covid-19: AGETIC prepara herramienta de trazabilidad de contactos

En momentos en que empresas internacionales como Apple y Google alistan el lanzamiento de herramientas para el rastreo de contactos, que aportarán a la lucha contra la propagación del Covid-19, Eju.tv entrevistó al director ejecutivo de la Agencia de Gobierno Electrónico de Tecnologías de Información y Comunicación (AGETIC), Carlos Olivera, para conocer qué avances se están haciendo en ese sentido en Bolivia.

Eju- ¿Cuál es la función de la AGETIC?

Carlos Olivera- La Agencia de Gobierno Electrónico de Tecnologías de Información y Comunicación tiene las funciones delimitadas en su decreto de creación, decreto supremo 2514. Que consisten en liderar la implementación del gobierno electrónico, mejorando la gestión pública mediante la digitalización y optimización de procesos.

La AGETIC no acumula bases de datos del Estado, esa no es su función. Apoya y trabaja con procesos de digitalización con cada entidad mediante convenios y contratos de interoperabilidad. Como ejemplo, la AGETIC no tiene la base de datos del SEGIP; para propósitos de validación de identidad mandamos datos para que el SEGIP los pueda contrastar y validar, no realizamos búsquedas masivas ni investigación de identidades.

Esto lo puedo asegurar en mi gestión; en pasadas gestiones existen denuncias de operaciones irregulares que se encuentran en investigación por el Ministerio Público.

¿La información digital privada en Bolivia está protegida por ley?

Lamentablemente, no en toda la cobertura que es necesaria. Al momento no existe en Bolivia una ley de protección de datos personales, sólo contamos con normativa aislada con menciones en diferentes leyes y decretos.

Como AGETIC estamos ultimando esfuerzos para impulsar una ley de protección de datos personales, es más que necesaria. Estamos prestos a socializar esa propuesta y elevarla para que la revise y apruebe la Asamblea Legislativa.

Se sabe que los permisos de circulación deben ser gestionados vía digital con una instancia de la AGETIC. Cuéntenos un poco sobre cómo se llegó a crear este sistema. ¿Cuántas solicitudes han sido tramitadas y cuántos permisos fueron entregados?

AGETIC ha desarrollado la plataforma a pedido del Viceministerio de Seguridad Ciudadana, que depende del Ministerio de Gobierno. Se tuvo que trabajar a marcha forzada ya que se necesitaba habilitar la web de forma urgente, para evitar las colas en las puertas del Viceministerio.

Las estadísticas completas las tiene el Viceministerio de Seguridad Ciudadana, ellos administran la plataforma. Lo que puedo comentar por mi lado es que al momento se han solicitado, desde el primer día que estuvo al aire, mñas de 100.000 solicitudes, la mayoría son rechazadas por falta de documentación o porque no procede la solicitud.

La APP Bolivia Segura ha ido desarrollando sus mejoras en las últimas semanas, con información oficial útil para la población en general. Cuéntenos sobre esta iniciativa.

Efectivamente, en AGETIC desarrollamos la aplicación móvil para dispositivos Android/iPhone, donde brindamos información sobre la prevención del COVID19, números de emergencia y datos actualizados de la pandemia. Adicionalmente, contamos con un módulo de auto diagnóstico y la opción de reportar nuestra ubicación.

La aplicación es lo que la población puede ver, lo que esta por detrás es un arduo trabajo por modernizar el sistema de salud. Cuando empezamos a trabajar con ellos, hace 2 meses, notamos que las fichas epidemiológicas se llenaban en hojas de papel, se mandaban por Whastapp, se transcribían una y otra vez de forma manual. Después de largas jornadas de coordinación con SEDES, SNIS y Epidemiología en diversas instancias, estamos entregando un sistema integral que consta de varios módulos, para el registro de sospechosos, registro de resultados del laboratorio y monitores o brigadas móviles para control en el el campo.

La OMS recomienda la implementación de sistemas de trazabilidad de contactos, para identificar las personas que han estado cerca de contagiados. ¿Es posible hacer algo similar en Bolivia? ¿Dirige la AGETIC algún proyecto relacionado con esta iniciativa?

Sí, es algo que está en nuestro cronograma, pero si no existen bases de datos centrales, si la información principal del Ministerio de Salud se sigue llenando en papel, de qué serviría tener un sistema de trazabilidad. Estamos yendo paso por paso; una vez que los datos estén centralizados, con reportes en tiempo real, que se recopilen de todo el país, recién tendría sentido implementar un sistema de este tipo.

Estoy consciente de que el tiempo apremia, de que todo es urgente en estos días, pero no podemos implementar sistemas que solo sean una máscara, solo show para las cámaras. Los sistemas de software que en mi gestión se están liderando deben ser realmente útiles y puedan ser usados para el corto y el largo plazo.

¿Cuándo cree que en Bolivia podamos contar con un sistema así y cómo garantizar la privacidad de los enfermos?

No solo depende de los desarrolladores de AGETIC, también de la participación de los funcionarios del Ministerio de Salud, que es una de las entidades mas complejas del estado. Estamos dando nuestro mejor esfuerzo para tener este módulo funcionando para finales de mayo.

Respecto a la privacidad, estamos cuidando la seguridad y el manejo de los datos. Por ejemplo, es la primera vez desde la creación de la AGETIC que se está liberando el código fuente de las aplicaciones críticas. Ya liberamos el código fuente de las aplicaciones móviles, cualquier ciudadano de Bolivia con conocimientos de informática puede descargarlo y ver que no tiene nada oculto.

Tanto Apple como Google están desarrollando al respecto una plataforma para celulares, ¿están al tanto de la iniciativa? ¿El gobierno ha tomado algún contacto o tiene planes de implementar esta solución?

Sí, estamos analizando la propuesta de Apple y Google, todavía no se ha tomado la decisión de usarla; algunos países como Reino Unido han optado por usar otras librerías o métodos para llegar a objetivos similares, igual pasó con el gobierno de Taiwán.