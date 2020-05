Covid-19: La salud del alcalde de Montero desmejora, intentan frenar el virus que llegó a sus pulmones

El alcalde Miguel Ángel Hurtado dice que se siente «bajoneado», después de ver que la mancha en sus pulmones está creciendo. Los médicos no descartan su hospitalización. Tiene a su papá y a una cuñada con coronavirus.

Cecilia Dorado/eju.tv

Ya lleva más de una semana de aislamiento en su domicilio y su salud ha empezado a desmejorar. El alcalde de Montero, Miguel Ángel Hurtado, de 44 años de edad, se siente preocupado por el avance del virus que ha llegado a sus pulmones, por lo que no se descarta su posible internación en un hospital.

“He desmejorado mi salud, estuve con medicinas caseras, luego con Ivermectina, pero ayer me sacaron una tomografía y ya tengo un pequeño daño en el pulmón, entonces la cosa sigue avanzando. Hoy he empezado con otro tratamiento que es la hidroxicloroquina y la azitromicina, a ver qué pasa”, relató con un poco de dificultad en la respiración, en una entrevista vía teléfono con el portal de noticias eju.tv.

“Cuando tomé Ivermectina me hizo sudar mucho, mojé como dos poleras y sentí que me hizo bien, normal. Se me fue el pequeño dolor de pecho que tenía, pero a los dos días, cuando llegó el sur en la madrugada del segundo día, me volvieron todos los males porque me empecé a resfriar. Una primera tomografía mostraba que tenía un pequeño daño que me provocó el virus en los pulmones, pero en una segunda tomografía que me hice ayer ha crecido”, relató.

Hurtado sigue aislado en su casa de Montero, pero está viendo la posibilidad de ser trasladado a algún hospital donde tenga una mayor asistencia médica.

“Los médicos tienen diferentes opiniones sobre mi caso, pero todo depende de cómo me va con la hidroxicloroquina que dicen que puede provocarme arritmia cardíaca. Hoy en la mañana he tomado mi primera dosis, vamos a ver cómo me va. No tengo ninguna enfermedad de base, pero estoy medio resfriado y eso hace que me falte un poco el aire, aparte que tengo un oxímetro para medir la saturación de oxígeno y empecé con 97 y hoy estoy con 95, eso muestra de que estoy desmejorando”, explicó.

En su casa, Hurtado está siendo ayudado por su esposa que dio negativo en la prueba de coronavirus. Pero la familia tiene que cuidar al abuelo, padre de Hurtado, quien fue el primero en contagiarse de coronavirus y que, si bien hoy se siente mucho mejor, sigue dando positivo por lo que continúa en tratamiento pero en el mismo domicilio. “Mi esposa me trae las cosas aquí y me las deja afuera”, relató.

La cuñada del alcalde también dio positivo para coronavirus y tiene un hijo de tres meses, por lo que están viendo qué hacer.

“Desde ayer me siento bajoneado, sobre todo al ver que esto ha seguido avanzando, eso me preocupa”, confesó desde su habitación.

Hurtado se considera una persona activa y nunca a presentando una enfermedad grave. “No soy deportista, pero hago ejercicio cuando puedo, voy a mi propiedad, agarro motosierra, machete, soy una persona activa, no tengo presión alta ni diabetes, mi azúcar siempre ha sido 71, tampoco tengo problemas en los riñones, solo sufro algunas veces de triglicéridos altos”, dijo.

El próximo martes le harán nuevos análisis, mientras tanto seguirá aislado en su domicilio. No se descarta que sea hospitalizado.

Montero es el municipio con más casos de coronavirus en Santa Cruz.

Fuente: eju.tv