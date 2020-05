Covid-19: Tarija continuará en cuarentena

Tarija.- El alcalde de la ciudad de Tarja, Rodrigo Paz Pereira, en un contacto con la Red Uno, informó que como municipio, se continuará con la cuarentena irrestricta por tanto ya han dado a conocer la decisión al Ministerio de Salud y al Sedes departamental. Paz Pereira, señaló que está decisión tomada es por la salud de la población.

En Tarija por el momento los datos de contagiados son muy bajos, pero no nos olvidemos que hace pocas semanas, el departamento de Beni, no tenía ningún registrado, ahora es la segunda región del país con más contagiados, este ejemplo es utilizado por las autoridades tarijeñas para no bajar la guardia ante la lucha contra la pandemia.

«Estamos esperanzados a que empiece a funcionar el famoso laboratorio, que el Gobierno nos prometió hace dos meses, para tener claridad de los contagiados.

Con relacion al movimiento de personas en la ciudad, el burgomaestre tarijeño, indicó que se verá la manera de dar paso a aquello, pero con los parámetros que da el Gobierno nacional y sin ponerse blandos con el tema de la aglomeración de personas.

