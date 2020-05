Covid: Sube contagio en jóvenes y letalidad ataca a mayores de 50

Leny Chuquimia / La Paz

Autoridades y especialistas advierten que los casos de contagio suben en la población joven mientras que la letalidad se concentra en las personas mayores de 50 años. Según datos del Ministerio de Salud, los departamentos de Chuquisaca y Tarija tienen los porcentajes de fallecimientos más altos del país.

“El índice de letalidad promedio de Bolivia -es decir el número de personas que fallecen por cada 100 enfermos- está aún bajo en relación a otros países. Tenemos un porcentaje del 4%. Aunque Santa Cruz es la región con más casos es la que tiene una menor tasa”, dijo el jefe de la Unidad de Epidemiología del Ministerio de Salud, Virgilio Prieto.

El director del Servicio Departamental de Salud (Sedes) La Paz, Rene Sahonero, señala que hay un fenómeno claro: si bien la letalidad se concentra en personas mayores y con enfermedades de base, los contagios se dan más en la población joven.

El presidente del Colegio Médico de La Paz, Luis Larrea, explica que el grupo comprendido entre los 20 y 39 años de edad es el que está laboralmente activo por lo que está más expuesto. Le sigue el segmento de adultos de 40 a 59 años de edad.

“Las edades de contagio es algo que llama la atención y nos preocupa porque son las personas que salen a las calles, a los mercados, a los bancos, al trabajo y que están en contacto con mucha gente y fácilmente pueden infectarse o propagar el virus”, manifestó el galeno.

Por su vulnerabilidad, las personas mayores de 60 años guardan un aislamiento más estricto. Por este motivo mantienen un índice bajo de infección pero no así de letalidad.

Estadísticas de la OPS, muestran que este patrón se repite en toda América del Sur.

Índices de letalidad

Datos proporcionados por la Unidad de Epidemiología del Ministerio de Salud, evidencian que la tasa de letalidad en el país varía por región y las edades.

Según los registro, el 52,6% de las personas mayores de 60 años fallecen por complicaciones de la enfermedad ya sea por la edad o porque tenían una patología de base. Con un 22,9% le sigue el segmento de personas de 51 a 60 años de edad. En estos dos grupos se concentra el 75,5% de las muertes por coronavirus.

La población de 41 a 50 años, presenta un 15% de letalidad, mientras que la de 31 a 40 tiene un 3,4%. A menor edad la tasa baja y por eso de cada 100 contagiados de 21 a 30 años solo uno muere, igual que en el caso de quienes tienen de 11 a 20 años.

Llama la atención que en los bebés y niños menores de 10 años el índice sube 2,3%. Dentro de este rango, están los casos de una bebé con una cardiopatía u otro niño con cáncer.

Asimismo, del total de defunciones, el 58% son varones y el 42% mujeres.

Qué pasa a nivel departamental

Con un acumulado de 107 muertes hasta el 21 de mayo, Santa Cruz era el departamento con mayor cantidad de decesos. Le sigue Beni con 57, La Paz con 22, Oruro con 12, Cochabamba con 11, y Chuquisaca y Tarija con dos cada uno. En Potosí, al igual que en Pando, se registró solo una víctima mortal.

Aunque Chuquisaca y Tarija están entre los departamentos con menos contagios y menos decesos, son las regiones con mayor índice de letalidad con 15% y 12%, respectivamente.

Pasa lo contrario en Santa Cruz, donde pese a la gran cantidad de casos positivos y muertes, el índice es de apenas 3%. Pero al interior del departamento ocurre otro fenómeno.

Según un reporte presentado por la Gobernación de Santa Cruz, 49 de 84 decesos registrados hasta el 16 de mayo, eran menores de 60 años. Aunque se explicó que 38 de estos eran hipertensos -o tenían diabetes.

Situación en La Paz

En el caso de La Paz, el índice de letalidad es del 6%, ubicando al departamento en el sexto lugar a nivel nacional.

“En La Paz, gran parte de las muertes se dieron en adultos mayores. En unos 13 casos, las víctimas tenían enfermedades de base”, explicó Sahonero.

Pero, al principio de la emergencia sanitaria, esta región era la que tenía la mayor tasa de muertes, con un 18,9%. Entonces se contaba con 37 casos positivos, de los que siete ya habían fallecido. Casi todas las víctimas estaban por encima de 60 años.

Para el subdirector del Hospital Santiago Segundo de El Alto, dependiente de la Caja Nacional de Seguros, Patricio Gutiérrez, la baja en la letalidad del departamento se debe a la estructura que se armó en los hospitales. El nosocomio que dirige, tiene entre sus pacientes de terapia intensiva a varios adultos mayores que con la atención necesaria y correcta logran vencer la enfermedad.

Es el caso de doña Barbara, que con 94 años de edad se convirtió en la mujer más longeva en vencer el Covid-19 en el territorio boliviano. Aunque su cuerpo ya no presentaba el virus, luego de dejar la UTI para ir a un hospital geriátrico, un paro cardiaco le quitó la vida.

“En La Paz al principio había una letalidad excesivamente alta para los casos que presentaba, pero fue bajando porque se tomaron medidas adecuadas. Se logró dotar al hospital de La Portada de una Unidad de Terapia Intensiva, que ahora cuenta con seis camas con todas las condiciones para atender pacientes críticos. Es decir que se organizó el sistema para que se pueda dar respuesta a la emergencia, algo que al principio no se tenía y por lo que los pacientes morían. Ahora se está supervigilando a los pacientes con la habilitación del centro de aislamiento. Para bajar la mortalidad, el paciente debe recibir atención adecuada y oportuna”, afirma Gutiérrez.

La falta de este sistema se desnudó con un caso que consternó al país entero.

El 30 de marzo, Richard Sandóval, alto ejecutivo de la empresa AXS, murió por coronavirus a los 50 años. No tenía ninguna enfermedad de base.

Sandoval llegó a La Paz el 16 de marzo procedente de EEUU. Días después, mostró los primeros síntomas y se realizó la prueba en un laboratorio privado, porque -según denunció la familia- el Sedes nunca le tomó una muestra. Cuando empeoró fue internado en la Clínica del Sur.

Apenas llevaba unas horas den el nosocomio cuando fue trasladado al hospital de La Portada, centro designado para atender casos de Covid-19. Allí su estado se complicó y ante la falta del servicio de terapia intensiva se tuvo que buscar un nuevo lugar para su atención. Solo el Hospital del Norte aceptó recibirlo, pero Sandoval falleció en el camino.

Llaman a los pacientes recuperados a donar plasma

El hospital La Portada, el del Norte y la Caja Nacional de Salud usan ya el “plasma hiperinmune” de las personas que superaron la Covid-19 para tratar a quienes enfrentan al virus. Por ello se hace un llamado a donantes voluntarios.

“Hacemos un llamado a todos los pacientes que se han recuperado en diferentes instituciones para que puedan ser nuestros donadores y poner el granito de arena en esta batalla”, afirmó la hematóloga, Libertad García, que trabaja en el nosocomio edil.

Mencionó que algunos de los requisitos para los donantes son que no tengan síntomas del virus por 14 días; que se hayan hecho dos pruebas y den negativo; no haber tenido otras enfermedades infectocontagiosas o coágulos en su sangre y no padecer anemia.

“Los ciudadanos con diabetes e hipertensión arterial son aptos”, señaló la especialista. Para más información se puede llamar al número 2651756 o al 69882307.

Ya hay casos de coagulación diseminada

El director técnico del Sedes la Paz, René Sahonero, señaló que algunos síntomas reportados en otros países también empiezan a presentarse en Bolivia. Una de la complicaciones ya reconocidas es la formación de coágulos.

“Hemos visto dos de estos casos de coagulación intravascular diseminada. Esta es una patología que ya se ha presentado y descrito en los estudios de casos de coronavirus en Europa. Uno de nuestros pacientes tuvo que ser operado para descomprimir el cerebro y este proceso lo hicimos en el Hospital del Norte”, indicó la autoridad en salud.

El presidente del Colegio Médico de La Paz, Luis Larrea explicó que primero se creía que el virus causaba una afectación pulmonar directa, pero luego de ver los estudios y datos a nivel internacional, se evidenció que también crea microtrombos.

“Estos pueden avanzar al cerebro, el corazón o los pulmones y ahí producir incluso muertes súbitas. Para el tratamiento algunos países empezaron a usar anticoagulantes y en otros corticoides”, dijo.

Añadió que se ha pedido a los centros que tiene internados a pacientes con Covid-19, hacer un reporte de todos los tratamientos y avances de los pacientes para ver el mejor protocolo de atención en los distintos caso que pueden presentarse.

Sahonero añadió que en La Paz todos los pacientes están siendo sometidos a todo tipo de estudios para ver el comportamiento patológico del virus. En el hospital del norte ya se realizan tomografías y se espera avanzar a escaneos más rigurosos que puedan equiparar a una autopsia y así ver qué otros efectos causa el virus y en donde.

Hasta el momento en el país no hay investigaciones propias sobre la nueva enfermedad y mucho menos estudios forenses.

“Para hacer este tipo de estudios nos falta mucha tecnología y apoyo, Por eso no podemos desarrollar propuestas fuertes dentro el país”, añadió Larrea.

Beni prepara nuevos cementerios

Positivos Hasta el viernes por la noche el departamento presentaba 1.015 casos positivos y 66 fallecidos en los que se confirmó el virus.

Hasta el viernes por la noche el departamento presentaba 1.015 casos positivos y 66 fallecidos en los que se confirmó el virus. Sin pruebas Los habitantes del Beni señalan que muchas personas mueren en los hospitales o en sus casas sin confirmar o descartar si la causa fue el coronavirus.

Los habitantes del Beni señalan que muchas personas mueren en los hospitales o en sus casas sin confirmar o descartar si la causa fue el coronavirus. Cementerio Trinidad habilitó un Cementerio Covid donde se entierran a casos confirmados y sospechosos. Hasta el viernes se sepultaron en el campo santo unos 150.

Trinidad habilitó un Cementerio Covid donde se entierran a casos confirmados y sospechosos. Hasta el viernes se sepultaron en el campo santo unos 150. Colapso El funcionario del Sedes Remy Lázaro informó que “hubo casos sospechosos y otros que no quieren ir a los hospitales por no contagiarse y tienen una patología de base”.

