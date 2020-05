¿Cuánto dinero de Conmebol reciben los clubes de Sudamérica?

Campeones

domingo, 10 de mayo de 2020

Fuente: paginasiete.bo

Página Siete / La Paz

Con 68.000 dólares a cada club, Colombia es el país que más dinero -del salvavidas de Conmebol- repartirá a sus equipos profesionales, según un informe de la Federación Boliviana de Fútbol. El ránking muestra que Bolivia y Perú, con $us 50.000, están en los siguientes escalones.

La Confederación Sudamericana de Fútbol detalló que la FBF dispondrá de 1.109.871 dólares. Determinó que $us 700 mil serán divididos entre los 14 clubes de la División Profesional, $us 140 mil para las nueve asociaciones del país y $us 269.871 para costos operativos de la federación.

Con esa división, cada club obtendrá 50.000 dólares y cada asociación tendrá $us 15.000. La Conmebol designó montos correspondientes al Programa Evolución, que son fondos para gestión de las asociaciones miembro del máximo ente del balompié sudamericano, que en vez de proyectos se distribuyen para paliar la crisis económica generada por el coronavirus.

En los otros escalones están la Asociación Paraguaya de Fútbol, con $us 41.600; la Federación Venezolana de Fútbol, con $us 40.000; la Federación del Fútbol Chileno, con $us 29.500; la Asociación Uruguaya de Fútbol, con $us 18.500 y la Asociación del Fútbol Argentino, con $us 14.850.