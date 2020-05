Descontento: anuncian protestas y el MAS niega estar detrás de los hechos de violencia

Hasta anoche hubo incidentes en El Alto tras los ataques del jueves a dos buses con personal médico. En Yapacani rompieron la cuarentena. Hay 40 detenidos.

Descontento: anuncian protestas y el MAS niega su convocatoria

Los manifestantes fueron conducidos a la Felcc para brindar sus declaraciones. Foto: APG

Leny Chuquimia / La Paz

Dirigentes y autoridades señalan que “políticos oportunistas” aprovechan la molestia de la población para generar conflictos en la cuarentena. Se anunciaron protestas y desde el Movimiento Al Socialismo (MAS) niegan haber hecho alguna convocatoria.

La noche del jueves, en diferentes ciudades del país se realizó un cacerolazo en rechazo al Gobierno Transitorio. La convocatoria, realizada presuntamente por el MAS, generó hechos violentos que rompieron la cuarentena en El Alto y Yapacaní.

“El MAS utiliza la tragedia del pueblo, moviliza a la gente y la expone a una enfermedad que mata”, manifestó el asambleísta departamental Edwin Herrera.

El dirigente del trópico cochabambino, Leonardo Loza manifestó que estas acusaciones son falsas y que el MAS no realizó ninguna convocatoria. “Lo que pasó en El Alto y en Yapacaní son acciones que están por encima de cualquier organización. Por ejemplo anoche (jueves) hubo petardos en casi todo el trópico y algunos intentaron salir, eso no se había decidido ni si quiera se habló. Nosotros no hemos llamado a nada porque tenemos el compromiso de hacer cumplir la cuarentena”, sostuvo.

Tras los hechos violentos, salió a la luz un audio atribuido a un dirigente del MAS en el trópico. En el, se anuncia una serie de marchas y bloqueos que no se detendrán “hasta sacar a la Presidenta”. En la grabación se advierte que Loza está enterado y que hay órdenes de aprovisionamiento ya que el Chapare no se movilizaría hasta que haya protestas en todo el país.

Loza dijo a Página Siete que todo es una mentira que forma parte de la campaña que se hace desde el palacio de Gobierno para desprestigiar y acusar al MAS de todo lo que pasa. “Quién será ese dirigente, eso es mentira, es falso y lo he desmentido en mi página. Ratificamos nuestro compromiso de cumplir con la cuarentena por cuidar la salud”. Reiteró.

El ministro de Gobierno, Arturo Murillo, afirmó que “delincuentes políticos” manipularon a las personas de sectores más humildes para generar los hechos de violencia. “No les tembló la mano para meterles cosas en la cabeza. En El Alto y en Yapacaní les dieron alcohol para manipularlos poniendo en riesgo la vida de muchas personas”, dijo.

Intereses dirigenciales

El jueves, varias personas instalaron protestas y bloqueos en San Roque el Puente Vela. Dos buses ediles con personal médico y una ambulancia fueron atacados por los movilizados.

Una de las personas que fue arrestada en medio de la protesta señaló entre lágrimas que ella salió de su casa porque los dirigentes nos han insistido para salir a reclamar. “Tengo tres hijos, no me han dado bono. No me he negado, estaba en la manifestación pero salí porque los vecinos me han traído y porque necesito”, relató la mujer ante las cámaras mientras era subida a una camioneta policial.

Fernando Condori, dirigente de una de las facciones de la Fejuve de El Alto, señaló que los hechos, a los que calificó como vandálicos, son producto de dirigentes que se aprovechan del descontento social. “Nosotros rechazamos este actuar, sabemos quienes han estado convocando al cacerolazo para romper la cuarentena aprovechándose de la necesidad de la gente. Es Basilio Villazante”, sostuvo.

El aludido, dirigente de otra de las Fejuve, considerada afín al MAS, negó la acusación y sostuvo que no hubo ninguna convocatoria vecinal. “Deslindamos toda responsabilidad y condenamos los hechos violentos que buscan hacer quedar mal a la urbe. Hay malestar y descontento en el pueblo porque hay varias necesidades, pero detrás de todo están algunos personajes que para ganar protagonismo y se aprovechan de la situación”, dijo.

Yapacaní se quedó sin policías

Alrededor de las 21:00, luego de un cacerolazo que recorrió las calles de Yapcaní, un grupo de motociclistas atacó el módulo policial de dicha localidad. Armados con piedras ingresaron a los predios, sustrajeron 20 motos y destrozaron el lugar. Los policías tuvieron que evacuar el lugar.

“Se está realizando el trabajo técnico y científico, identificando a las personas a través de los videos y fotos. Pedimos a la población en general, que nos puedan brindár las imágenes”, dijo el comandante de la Policía en la provincia Ichilo, Franklin Villazón.

El presidente de Control Social de Yapacaní Godofredo Merlo manifestó que hay molestia en la población por la escasez de combustible la especulación ennlosen los precios.

Otras reacciones

Conamaq El representante Marcial Barrenoso aseguró “algunas” personas intentan convulsionar el país. “No son todos los hermanos ni vecinos, hay quienes tienen afanes políticos partidarios con pretexto de llamar a elecciones generales ya no más”, manifestó.

Conamype El ejecutivo Néstor Conde no descartó una huelga de hambre para que el Gobierno atienda las demandas de los microempresarios sobre los créditos.

