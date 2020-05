Destituyen al gobernador del penal de Palmasola, tras la muerte de reos

El ministro de Gobierno, Arturo Murillo, anunció el cambio del Gobernador de la cárcel de Palmasola, coronel Wilfredo Coca. Así lo dio a conocer en una conferencia de prensa en las oficinas de Conaltid, de Santa Cruz.

Según la autoridad, el gobernador fue destituido porque ha incumplido las medidas de bioseguridad que se establecieron. «Anoche ordenamos su cambio porque no tomó las medidas que debía haber tomado en ese penal, he coordinado con la Gobernación de Santa Cruz que ha enviado médicos. No por ser internos no les vamos a dar la atención que merecen», enfatizó.

«Estamos procediendo con el aislamiento, los internos van a tener zonas de confinamiento», dijo.

Un día antes falleció el tercer reo con síntomas de coronavirus, tras una protesta de los internos en el penal que piden mejores condiciones para evitar el contagio.

«Les hago una súplica a las autoridades judiciales, ¿por qué no sueltan a la gente que debe soltar? ¿están soltando narcotraficantes?. La presidenta y la Asamblea Legislativa ya aprobó la ley de indulto, por qué no liberan a los reos», cuestionó Murillo.

También dijo que se prevé la construcción de una cárcel con mejores condiciones, no solo en Santa Cruz, pero que la pandemia ha frenado estos proyectos.

La presidenta de la Asamblea de Derechos Humanos de Santa Cruz, María Inés Galvis, confirmó al portal de noticias eju.tv que este jueves se realizará una reunión interinstitucional convocada por Régimen Penitenciario para ver las medidas que se tomarán en el penal para evitar más contagios.

Fuente: Ministerio de Gobierno