Deuda externa alcanza $us 11.623 millones y significa un 27,3% del PIB al 30 de abril

El mayor acreedor de Bolivia es el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), con $us 3.362,6 millones. La Corporación Andina de Fomento (CAF) le sigue, con $us 2.618 millones.

El saldo de la deuda pública externa boliviana al 30 de abril de 2020 alcanzó los $us 11.623,2 millones, según el último informe del Banco Central de Bolivia (BCB). El saldo de la deuda en porcentaje del Producto Interno Bruto (PIB) alcanzó a un 27,3%.

El indicador es inferior al límite que contempla la Comunidad Andina de Naciones (CAN), el 50%, e implica un adecuado nivel de sostenibilidad de la deuda.

La entidad monetaria estatal muestra que los desembolsos efectivos ascendieron a $us 524,1 millones. La amortización de capital alcanzó a $us 135 millones; los intereses y las comisiones sumaron $us 148,6 millones, con un total de servicio de deuda de $us 283,6 millones.

“En cuanto a los coeficientes de sostenibilidad de la deuda externa pública a esta fecha, el indicador de Solvencia (Saldo de la Deuda Externa sobre el Producto Interno Bruto DE/PIB) alcanzó al 27,3% muy por debajo de su límite de 50% y el servicio de la Deuda Externa sobre Exportaciones de Bienes y Servicios (SD/Xbs) al 7,7% con un amplio margen con relación a su límite de 15%”, explica.

Por cuanto, ambos indicadores presentaron resultados favorables, lo que muestra un alto grado de sostenibilidad de la deuda. “Refleja una amplia liquidez para el cumplimiento del pago de la deuda”, finaliza el informe denominado “Estado de la deuda externa pública de mediano y largo plazo”.

Hasta el 29 de febrero de este año, el saldo de la deuda externa pública de mediano y largo plazo había alcanzado, según datos del BCB, a $us 11.261 millones.

Las cifras

Entre los cuadros principales acreedores se muestra que la deuda a los organismos multilaterales sigue siendo el más fuerte para Bolivia, con $us 7.863,8 millones al 30 de abril.

En este sentido, el acreedor más grande que tiene Bolivia es el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), con $us 3.362,6 millones. La Corporación Andina de Fomento (CAF), sigue con $us 2.618 millones.

En cuanto a la deuda bilateral, Bolivia tiene $us 1.462,4 millones, donde el principal acreedor es la República Popular de China, con $us 1.031,6 millones.

Fuente: eldeber.com.bo