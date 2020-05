¿Dónde está la fortuna de Al Capone? Hablamos con su sobrina nieta

Tiene el presentimiento de que su tío abuelo podría haber intercambiado parte de su fortuna por diamantes sin tallar. Pero ella no tiene pistas sobre su paradero y ha hecho las paces con eso. La fortuna de su tío abuelo «nunca se ha desenterrado. Tengo 80 años en este momento «, se rió Deirdre. «Mi esposo tiene 85 años. No me importa».

Ahora quiere dedicar sus esfuerzos, en cambio, a limpiar el apellido de sus hijos, nietos y bisnietos. Ella ya ha escrito un libro y espera colaborar en una película que muestre un lado diferente de su tío abuelo. Si bien considera a Tom Hardy «un actor maravilloso y talentoso», añade que nunca se le preguntó por Capone. Basándose en el tráiler de la película, cree Deirdre que Hardy parece estar interpretando a su tío abuelo como «un monstruo».

“Me enseñó a nadar. Me enseñó a andar en bicicleta. Me enseñó a cocinar espagueti ”, dice. “Mi mantra es: ¿Al Capone era un mafioso? Sí, él era. ¿Era Al Capone un monstruo? No, no lo era».