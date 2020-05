Educación, a la deriva y sin plan virtual tras 3 meses sin clases

Padres piden plan de contingencia que considere el acceso al internet y su costo. El Ministerio de Educación aún prepara reglamento de clases a distancia.

Luego de casi tres meses de que se suspendieran las clases en todo el país, el Gobierno no da a conocer el reglamento para la educación virtual. Las federaciones nacionales de Maestros Urbanos y Rurales presentaron propuestas que, denuncian, son ignoradas por el Ministerio de Educación. Hay quejas de padres de familia que exigen un plan de contigencia.

“La Confederación de Maestros Rurales de Bolivia (Conmerb) trabajamos una propuesta y, de la misma manera, conocemos que la Confederación de Maestros Urbanos de Bolivia (Cteub) ha trabajado la suya. Lo que en este momento estamos pidiendo al ministro (de Educación) es que se pueda consensuar”, dijo el secretario ejecutivo de la Conmerb, Víctor Mamani.

Por su parte, el ejecutivo nacional de la Cteub, Ludbin Salazar, sostuvo: “El ministro Víctor Hugo Cárdenas no ha convocado a los que implementamos la educación y no nos toma en cuenta. Le hemos presentado una propuesta pedagógica educativa técnica y no tenemos respuesta”.

Los padres de familia reclaman que tienen problemas de acceso al internet, a equipos como celulares o computadoras y dinero. Piden soluciones.

El pasado 12 de marzo, el Gobierno determinó suspender actividades en todos los niveles educativos del país para evitar la propagación del coronavirus . Con la determinación, la mayoría de los estudiantes lleva sin pasar clases dos meses y medio; algunos lo hacen de forma virtual, sistema al que no todos acceden.

No obstante, el Gobierno descartó días atrás la clausura del año escolar. El ministrode Educación, Víctor Hugo Cárdenas, reafirmó que para culminar la gestión se implementará un sistema que combine la educación presencial con la virtual y a distancia. Estas incluyen el uso de internet, radio y televisión.

Cárdenas reiteró ante los medios que el ministerio elabora un reglamento para poner en marcha la educación virtual e informó que más de 120.0000 maestros se capacitan en el uso de herramientas para esta modalidad.

En tanto, las federaciones nacionales de maestros consideran que con esta propuesta se está abocando a una “educación diferenciada” y “privilegiada” y critican que hasta ahora no haya un plan nacional de emergencia.

“La educación virtual no es una educación que vaya a atender a los más de tres millones de estudiantes que tenemos a nivel nacional porque no todos tienen acceso a internet, a celulares o computadoras. No hay instrumentos, es decir, no hay un diagnóstico ni una propuesta aplicable real”, criticó Salazar.

“En las provincias hay lugares alejados, inhóspitos y de difícil acceso a los que ni siquiera se puede llegar con la televisión o la radio”, apostilló Mamani.

Ambos ejecutivos coinciden en que una “minoría” de estudiantes pasa clases con los pocos medios de los que disponen tanto profesores como alumnos.

El magisterio urbano

Para el magisterio urbano, el uso de plataformas virtuales contribuye a “agudizar la crisis pedagógica educativa a nivel nacional producto de la Ley 070 y la pandemia”. Tildan la propuesta de “elitista” y “privilegiada”.

“Además nos están proponiendo una educación totalmente vacía porque no hay un trabajo de contenido y no hay un trabajo técnico curricular. Tampoco hay un estudio serio pedagógico. Muchos padres de familia desconocen el uso de plataformas, por lo que no solamente pasa por una capacitación de maestros, sino también de padres de familia y estudiantes”, señaló el ejecutivo nacional de la Cteub, Ludbin Salazar.

Desde la Cteub plantean conformar una comisión de maestros de todos los niveles para trabajar, conjuntamente con el ministerio, en la elaboración de un currículo escolar.

“Esos contenidos, priorizados y dosificados por los distintos docentes, deben convertirse en módulos o textos educativos que deben imprimirse de forma masiva y entregarse a todos los estudiantes a nivel nacional”, explicó Salazar. Proponen que estos contenidos vayan acompañados de una guía didáctica para los padres de familia.

“Hemos presentado una propuesta que es aplicable y real para que todos tengan acceso a la educación. Creemos que está bien utilizar las plataformas, pero como una herramienta complementaria”, acotó.

Maestros rurales

Desde la Conmerb explican que los equipos pedagógicos nacional y departamentales desarrollaron una propuesta que toma en cuenta a los cuatro componentes implicados en la educación: magisterio, padres de familia, estudiantes y autoridades.

“Proponemos que a los lugares donde no llegue la educación virtual podamos llegar con las famosas cartillas o módulos. El objetivo es poder compartirle a los alumnos no solo el contenido dosificado, sino también algunos trabajos de afianzamiento”, explicó el secretario ejecutivo de la Conmerb, Víctor Mamani.

“Pareciera que vamos a entrar en una educación diferenciada: aquellos que tienen posibilidad económica tendrán una educación privilegiada y los que no,una educación de segunda. Por ello, proponemos trabajar con módulos, ya sean de cada curso, nivel o por áreas, para que la educación sea universal”, puntualizó.

Mamani sostuvo que los pocos alumnos del área rural que pasan clases en la actualidad es gracias al “interés” que ponen algunos maestros “de manera aislada”. Según una encuesta realizada por el magisterio rural, el 75% de profesores tiene el manejo necesario para dar una clase virtual, pero la mayoría de estudiantes no cuentan con insumos.

“Hay muchos que no tienen equipos, y los que tienen no cuentan con Internet. Hay otros a los que ni siquiera les llega la señal de televisión o radio”, aseguró.

Página Siete trató de contactarse con el ministro de Educación, pero hasta el cierre de esta edición no obtuvo respuesta.

Maestros denuncian despidos masivos

La Federación Nacional de Maestros Urbanos y Rurales denuncia que más de 500 educadores fueron cesados en sus cargos de docentes en el Programa de Formación Complementaria para Maestras y Maestros en ejercicio (Profocom) y en las Escuelas Superiores de Formación de Maestras y Maestros (ESFM). Los afectados mantienen protestas en diferentes departamentos y piden ser restituidos.

“Hay más de 500 educadores que han quedado fuera de planilla irresponsablemente”, indicó el ejecutivo nacional de la Cteub, Ludbin Salazar, quien considera que esta acción supone una vulneración a la Constitución Política del Estado (CPE), a la ley 070 y al Reglamento del Escalafón, que garantizan la inamovilidad del personal docente del magisterio.

Asimismo, el Gobierno prohibió que haya despidos mientras dure la emergencia sanitaria por la Covid-19. El decreto 4199, emitido en marzo, señala que se garantizará el pago de sueldos y salarios a todo el personal del sector público y privado; y el comunicado 14/2020 del Ministerio de Trabajo prohíbe el despido injustificado de trabajadores durante la cuarentena.

El secretario ejecutivo de la Conmerb, Víctor Mamani, anunció que presentarán un amparo constitucional por las destituciones.

“Vamos a ir a un amparo constitucional porque si bien podemos hacer las movilizaciones correspondientes, no queremos romper la cuarentena que está rigiendo a nivel nacional. Sin embargo, nuestros compañeros afectados se están manifestando por una necesidad prioritaria, ellos son la base de la familia a la que sustentan económicamente”, dijo Mamani.

