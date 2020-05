El contrato investigado por sobreprecio por los respiradores era de 4773600 US. Llegaron a pagar 2028780 del total a los españoles. He ordenado que no se pague un centavo más. Mi compromiso es recuperar el dinero de los bolivianos. Seguiremos investigando caiga quien caiga.





