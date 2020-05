«El covid-19 llegó para quedarse, se volverá estacional, debemos aprender a cuidarnos»

El médico y ex senador, Germán Antelo, en El Bunker aseguró que el virus Covid-19, responsable de miles de muertes en el mundo, llegó a Bolivia para quedarse, que se volverá estacional por lo que la población tiene que aprender a cuidarse para sobrellevar la situación. «En Bolivia vamos a vivir una nueva realidad, ya no será lo mismo porque el virus llegó para quedarse, ese virus no se va a ir, se tornará estacional por eso debemos aprender a cuidarnos, a tener cierta distancia entre ciudadanos para cuidar nuestra salud».

Asimismo, señaló que a medida que pase el tiempo en el país se producirá la inmunización poblacional contra el coronavirus. «Es posible que a medida que pase la cuarentena se va a producir la inmunización poblacional donde el 70% va a llegar a adquirir el virus». Según el galeno el país se encuentra en el pico máximo de contagio por lo que dijo que suspender la cuarentena puede resultar catastrófico. «La cuarentena ha sido una medida adecuada, el pico altísimo que debíamos haber tenido, con miles de muertos, la cuarentena ha permitido sobrellevarlo». Antelo lamentó que hasta la fecha nuestro sistema de salud no cuente con las condiciones necesarias, y que ningún gobierno le haya dado la importancia que amerita a la salud, que el político ponga por encima otros intereses antes que la salud. «El coronavirus nos ha encontrado en pañales y con un sistema de salud pésimo». Siga las noticias de eju.tv por Telegram y/o Facebook «No esta nada bien en el sistema de salud, por eso es que hay dificultades para afrontar el coronavirus y para salir de la cuarentena», agregó. Por último, pidió al Gobierno mejorar las condiciones de los trabajadores en salud y a la población tomar conciencia y cuidar su salud y la de su familia. «Hay que invertir en más espacios, especialistas, camas, en más pruebas de laboratorios y dar las condiciones necesarias a médicos, enfermeras y a todo trabajador en salud». «Apelo a la conciencia del ciudadano, para que entendamos la pandemia, nadie está inventando el virus. Nosotros podemos hacer control social por nuestra salud», puntualizó. Agustín Zambrana en El Bunker