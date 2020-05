El Gobierno aún no cumple sus promesas de test, items y camas

El ministro de Salud dijo que con una nueva ley se garantizará recursos para el personal de salud. Los Sedes tienen listos espacios para UTI y aún esperan equipos.

El primer grito de desesperación para exigir el cumplimiento de las promesas gubernamentales de equipos de terapia intensiva y personal fue dado por Santa Cruz. Los otros ocho departamentos también alzan la voz para demandar camas de hospitales para la atención y reactivos para detectar el Covid-19.

“Necesitamos recursos humanos, no ha llegado lo que prometió la Presidenta Añez. Ella dijo que dotaría personal, no llegó hasta ahora ningún contrato, ningún ítem del ministerio de Salud. Sólo hizo show”, dijo Raúl Escalante, médico del hospital Pampa de la Isla -establecimiento destinado a la atención de pacientes con Covid-19- en una entrevista con Página Siete.

Escalante informó que en una visita a finales de marzo, la primera Mandataria prometió que dotaría ítems para atender 140 camas de internación, áreas de laboratorios y unidades de terapia intensiva en el nosocomio; esto significa 320 funcionarios.

Según el galeno, la gobernación cruceña entregó 12 ítems. Entre los profesionales que requieren están médicos, especialistas, bioquímicos y enfermeras. El incumplimiento del Gobierno central causó este miércoles protestas de los funcionarios del nosocomio.

Actualmente en este establecimiento de salud se atiende a 40 pacientes positivos. De acuerdo con Escalante, para este hospital se tenía previsto instalar 13 camas de Unidad de Terapia Intensiva (UTI), pero ahora sólo funcionan seis y todas están ocupadas por pacientes positivos.

El director del Sedes de Santa Cruz, Marcelo Ríos, explicó que esa región debería recibir del Gobierno respiradores y equipamiento para habilitar 60 unidades de terapia, además de equipo humano. Óscar Urenda, el secretario de Salud de la gobernación cruceña, exigió el martes el cumplimiento del Ejecutivo y ayer dijo que el Gobierno ya se comprometió a cumplir sus promesas. “Dimos un grito de desesperación y fuimos escuchados”, sostuvo.

El 29 de abril, la Presidenta Jeanine Añez aseguró que ya “se compraron 500 respiradores que son parte de un sistema de 500 camas de terapia intensiva completas, también gasómetros portátiles, equipos de rayos X, monitores múltiples paramétricos, equipos de electrocardiografía y más de 480.000 pruebas moleculares de Covid-19, entre las que tenemos y las que están llegando”.

Este miércoles, el ministro de Salud, Marcelo Navajas, sostuvo que con una ley se garantizarán los recursos humanos para los hospitales del país. Respecto a los laboratorios, indicó que esta semana se calibra el equipo de Chuquisaca y luego seguirá el de Tarija, además que se instala otro en Trinidad.

En Oruro, las autoridades locales ya tienen listos espacios donde se instalarán los respiradores que fueron comprometidos por el Gobierno, pero todavía siguen esperando la entrega. “Nos tienen que llegar nueve (Unidades de Terapia Intensiva -UTI) y 20 monitores. Nos indicaron que ya están en La Paz, nos aseguraron que será para esta semana”, informó este miércoles el director del Servicio Departamental de Salud (Sedes) de Oruro, Henry Tapia, en una entrevista con Página Siete.

Además de la dotación de respiradores, Tapia dijo que una de sus principales preocupaciones es la entrega de los reactivos para el laboratorio que ya está habilitado, pero que aún no funciona por falta de insumos. Contó que el Ejecutivo prometió la dotación de 35.000 pruebas y que la fecha tentativa está entre 10 y 15 de mayo.

Según el director del Sedes de Oruro, también esperan la entrega de camas para terapia intermedia. “Hemos solicitado 40 camas, pero aún no nos entregan. Nos han indicado que ya está, pero nada”, aseguró. Tapia añadió que en la actualidad el departamento tiene nueve UTI y con la dotación del Gobierno esperan llegar a 18. Ahora, seis pacientes positivos de Covid-19 utilizan estos equipos, dos están el Hospital Corea y cuatro en el Obrero.

En Chuquisaca también hay carencias de insumos de bioseguridad, reactivos y camas de unidades de terapia intensiva. Esta situación preocupa tanto a médicos como autoridades locales. Tal es la desesperación que ayer el alcalde del municipio chuquisaqueño de Incahuasi, Filomeno Cruz, lloró al narrar la situación de su población por la falta de recursos e insumos de bioseguridad para atender la emergencia de la pandemia.

“Hemos sido engañados con el tema de laboratorios y pruebas rápidas, no hay. Nos dicen que utilicemos recursos y, ¿qué hacemos si no tenemos recursos? ¿De dónde vamos a comprar? A raíz de esto hemos tenido que ayudarnos entre nosotros”, dijo con la voz entrecortada Cruz. “Ayer (el martes) llegaba gente llorando a mi municipio y nosotros los hemos recibido con lágrimas en los ojos porque esa gente no tenía ni para comer. Este Gobierno no da nada, ni pruebas. ¿Qué hacemos con esa gente que está sufriendo, con esas familias que están llorando? ¿Qué les hacemos? ¿Qué les decimos? Me siento impotente”, lamentó Cruz.

El director del hospital San Pedro Claver -donde se implementará el hospital Covid-19 de Sucre- Jorge Oblitas, intenta hacer magia para trabajar con un personal reducido. Espera desde el 29 marzo una respuesta de las autoridades de Gobierno Central que se comprometieron a entregar contratados en línea para contar con más recursos humanos. Los papeles requeridos se enviaron hace un mes, entre el 6 y 7 de abril.

“No recibimos respuesta. Necesitamos 79 profesionales de salud exclusivamente para la zona roja, para la atención del Covid-19. Mínimo reduciendo requerimos 55”, dijo el galeno a Página Siete. Respecto a las camas de UTI, aseguró que ya colocaron ocho cubículos, pero no llegaron los equipos comprometidos.

Garantiza personal

Ley El ministro de Salud, Marcelo Navajas, anunció la noche de este miércoles una ley que considera histórica y que permitirá imcrementar el personal de salud en hospitales del país. Se trata de la modificación de la ley financial que, entre otras cosas, permitirá a los profesionales sanitarios trabajar en dos lugares. Navajas calificó esta medida, que actualmente es tratada en el Legislativo, como «un anhelo de todos los médicos, Colegios Médicos departamentales y el nacional». “A nivel de médicos y trabajadores en salud vamos a poder aumentar el número de personal, médicos, auxiliar y de apoyo en las diferentes unidades de todos los hospitales», explicó. “Es un esfuerzo de todo el equipo. Es un hecho histórico el poder conseguir un punto a favor de los médicos y los trabajadores en salud», complementó

Tarija, Cochabamba, Beni y Potosí coinciden en que aún no están preparados

Mantienen cuarentena por falta de condiciones

En Cochabamba, el director técnico del Sedes, Yercin Mamani, explicó que las principales preocupaciones en este departamento son la falta de ampliación de cobertura de diagnóstico y las condiciones de los centros de salud que aún no llegaron a una situación óptima y con sólidas medidas de bioseguridad.

“Si aumentaremos el número de diagnóstico, seguramente tendremos un aumento de pacientes que pudieran colapsar la capacidad sanitaria”, advirtió Mamani.

En Tarija, el gobernador Adrián Oliva anunció que mientras el Gobierno no garantice el funcionamiento del laboratorio, ese departamento no ingresará a la siguiente fase de la cuarentena. “Necesitamos tener un laboratorio operativo, hacer pruebas todos los días y tener los reportes. No podemos ingresar a una fase sin información. Tenemos que mejorar el tema de diagnóstico”, sostuvo.

“Lo único que Tarija ha pedido al Gobierno es un laboratorio para tener información, pero hasta ahora no ha recibido respuesta”, dijo el alcalde de la ciudad de Tarija, Rodrigo Paz.

Además de la falta de profesionales de salud, Beni sufre por la carencia de reactivos para procesar las pruebas de coronavirus y la falta de respiradores para atender a los pacientes positivos con cuadros graves.

Según Marco Rojas, actual director del hospital Germán Busch de la capital beniana de Trinidad, los ventiladores mecánicos son los equipos que más se requieren. “Es lo que precisamos como emergencia. Ahora tenemos cuatro ventiladores, dos fueron prestados ayer (domingo) por la Caja Nacional de Salud (CNS)”, dijo. Se informó que en las últimas horas, el Gobierno envió tres aparatos, pero aún faltan más respiradores.

Según galenos y representantes del Colegio Médico de Pando, en este departamento el centro de atención del Covid-19 sólo tiene dos ventiladores y requiere más equipos.

En Potosí, personal del hospital Daniel Bracamonte, donde se atienden pacientes infectados, necesita más insumos de bioseguridad, además faltan reactivos y equipos de terapia intensiva para atender personas con cuadros graves.

Chuquisaca: falta insumos y reactivos

“No tenemos insumos de bioseguridad nivel 4”, aseguró el director del hospital San Pedro Claver, Jorge Oblitas. “Se comprometieron a darnos material, pero no nos dan”, sostuvo.

Dijo que en este nosocomio ya está instalado el equipo de laboratorio, pero no llegaron los reactivos para las pruebas del Covid-19.

Oruro: Mandan 30 muestras por día

En la actualidad, por día, las autoridades de Sedes de Oruro mandan a la ciudad de La Paz entre 30 y 40 muestras. El director del Sedes explicó que la entrega de los resultados demora entre 24 y 48 horas, a veces más.

La falta de profesionales es otra de las principales preocupaciones de Oruro.

Pando: Esperan 72 horas por pruebas

En Pando, los profesionales y miembros del Colegio Médico indicaron que temen un colapso del sistema de salud por la pademia. Indicaron que faltan camas y UTI. Contaron además que mandan muestras al Centro Nacional de Enfermedades Tropicales (Cenetrop) y reciben resultados en 72 horas.

Santa Cruz está cerca del colapso

El director del Sedes de Santa Cruz, Marcelo Ríos, dijo que la gobernación trabajó muy duro para la primera fase de contención ante la pandemia del Covid-19, pero aclaró que se necesita ingresar a la fase 2 que implica el equipamiento y recursos humanos. “Esto es lo que pedimos al Gobierno”, indicó.

Potosí: sin material de bioseguridad

En Potosí, personal del hospital Daniel Bracamonte, único establecimiento de salud de esa región, aústá en alerta por la carencia de material de protección. El 8 de abril, varios funcionarios protestaron para exigir la atención a sus demandas. “No tenemos insumos, eso nos preocupa”, dijo una enfermera.

La Paz precisa más equipos e insumos

En La Paz, Edgar Pozo, el representante de los directores del complejo hospitalario de Miraflores, dijo que sufren por la falta de insumos. Indicó que en estos establecimientos no se internan con pacientes con Covid-19, pero a emergencias y consultas llegan personas con síntomas que luego dan positivo.

Beni sufre por falta de personal

Hace dos semanas, la falta de insumos de bioseguridad era la principal queja de los trabajadores de salud en Beni, ahora es la falta de personal médico. En la actualidad, las muestras son enviadas a través de avionetas o por tierra al Centro Nacional de Enfermedades Tropicales (Cenetrop) de Santa Cruz.

Tarija: Sin material para el laboratorio

El director del Sedes de Tarija, Paul Castellanos, dijo que en la actualidad “trabajan prácticamente a ciegas” respecto a que hasta la fecha no cuentan con reactivos para detectar el Covid-19. Indicó que hace ocho días los laboratorios del interior no procesaban muestras Covid para el departamento tarijeño.

Cochabamba: Hay falta de insumos

El director del Sedes de Cochabamba, Yercin Mamani, dijo que aún hay dificultades para la adquisición de medicamentos e insumos en los niveles de atención primaria de salud, puntos de ingreso de los pacientes que están bajo tuición de los municipios. Anunció que realizará un plan con las alcaldías.

Navajas estima 10 mil infectados “si nos va bien este mes”

En la Cámara de Diputados de la Asamblea Plurinacional, el ministro de Salud, Marcelo Navajas, dijo ayer miércoles que el tiempo “está pisando” a Bolivia con la llegada del coronavirus e indicó que en 10 días se duplicará la cantidad de contagiados con la enfermedad. Ello significa que, siendo optimistas, se contará con 10.000 enfermos con Covid-19 hasta fin de mes.

“El tiempo nos está pisando y lo que nos está pisando es la llegada de esta enfermedad. En este momento tenemos sobre los 1.800 casos en el país y esos datos indican que cada 10 días se va doblar (la cifra)”, dijo Navajas.

La autoridad indicó que el número de contagiados estará en el orden de los 3.000 para mediados de mayo, y el 24 se llegará a los 6.000, por lo que adelantó que “si este mes nos va bien, estaremos en el orden de los 10.000 infectados” hasta fin de mayo.

De acuerdo con Navajas, la cuarentena ayudó a que el pico más alto de la enfermedad se retrase hasta preparar al sistema de salud. “Aunque ningún país del mundo ha podido enfrentar al virus”, explicó el ministro de Salud a los asambleístas.

Navajas acudió a la sesión para exponer los alcances del Decreto Supremo 4204, de modo que éste sea elevado a rango de ley. La norma incrementa al doble remuneración el salario del personal de salud.

Durante su exposición en el pleno de la Asamblea, el ministro de Salud reconoció que existen deficiencias en los insumos de bioseguridad y equipos. Según la autoridad, la principal razón de esta falencia es que Bolivia ingresó en la cadena de compras de este material y está a la espera de atención.

