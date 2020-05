El Hospital del Tórax en La Paz está en emergencia por falta de recursos económicos

El director del Hospital del Tórax en La Paz, Edgar Pozo, advirtió este martes que este centro de salud solo tiene recursos para sostener sus actividades hasta finales de mayo.

Pidió atención del Estado a este grave problema que ha empeorado la situación de la emergencia sanitaria.

«Estamos a mediados del mes de mayo y todavía no tenemos la transferencia de los recursos que nos deberían haber llegado hace dos meses y medio por parte del Estado, sea Ministerio de Salud o Ministerio de Finanzas o quién corresponda hacerlo no lo está haciendo. El resultado es crisis financiera, yo diría quiebra financiera y anticipo que al menos el Hospital del Tórax no garantizo que trabaje normalmente desde el primero de junio», señaló Pozo.

