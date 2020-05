El transporte público vuelve a El Alto y se instalan 22 puntos de control

Sociedad

lunes, 25 de mayo de 2020 · 10:20

Fuente: paginasiete.bo

Desde este lunes la cuarentena se flexibiliza en El Alto y el transporte público vuelve a las calles en un 40% con medidas de bioseguridad y algunas restricciones. La población se volcó a las calles en busca de movilidades para trasladarse a otra parte de la ciudad. Se instalaron 22 puntos de control en esa ciudad para verificar que los choferes cumplan con las restricciones.

Fernando Flores, secretario municipal de movilidad urbana sostenible, informó que algunos de los puestos de control fueron ubicados en el Cruce Villa Adela, tranca de Senkata, extranca de Río Seco, la plaza Ballivián, entre otros.

“Aclarar que esta semana sale solo el 40% del parque automotor de acuerdo con las restricciones emitidas. Hoy circulan las placas que terminan en 1, 2, 3 y 4 y mañana salen los números 5, 6, 7 y 8. El sábado y domingo no hay circulación de transporte público”, señaló Flores y aclaró que los motorizados pueden trabajar de 5:00 a 14:00.

Hay sanciones para los infractores. A los que no cumplan con las medidas de bioseguridad como los separadores y la señalización para no usar los asientos centrales se les decomisará la placa y los choferes que salgan en el día que no corresponde serán arrestados y deben pagar una multa de 2.000 bolivianos para recuperar su auto.

Los vehículos no pueden bajar a la ciudad de La Paz, una vez que en la sede de Gobierno todavía se cumple una cuarentena estricta, por lo que se instalaron puntos de control como en la zona de la autopista.

