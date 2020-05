(De izq. A der.) El gobernador paceño, Félix Patzi; la alcaldesa alteña, Soledad Chapetón y el burgomaestre de La Paz, Luis Revilla. Fotos: Archivo

En medio de descoordinación departamental y las advertencias de médicos y la Universidad Mayor de San Andrés (UMSA), La Paz apunta a la flexibilización de la cuarentena desde el lunes 11 de mayo.

Hasta el jueves al mediodía, el Servicio Departamental de Salud (Sedes) debe entregar la información relacionada con el coronavirus al Ministerio de Salud, para que en reunión de gabinete se defina el tipo de aislamiento que regirá en La Paz.

La presidenta Jeanine Áñez dispuso la vigencia de una cuarentena estricta hasta el domingo 10 de mayo, tras lo cual departamentos y municipios podrán flexibilizar las medidas de acuerdo con el comportamiento del coronavirus en sus territorios.

Por ello, las regiones serán clasificadas como de riesgo alto, riesgo medio y riesgo moderado. Al respecto, el municipio de Santa Cruz ya adelantó que el aislamiento rígido no será levantado por la explosión de casos confirmados de la enfermedad.

En La Paz, el director del Sedes, René Sahonero, informó este miércoles a La Razón Digital que se hace una evaluación de cada municipio sobre los casos de infectados, los aspectos económicos, políticos y sociales. “Es un conglomerado”.

Según el reporte nacional hasta el martes, los fallecidos por el COVID-19 llegaron a 86 (16 de ellos en La Paz), mientras que los pacientes a 1.802 (con 253 en La Paz). El departamento es el segundo en ambas variables, después de Santa Cruz.

“En el tema de salud estamos viendo el comportamiento de la vulnerabilidad, al ser algo amplio y específico vamos a ser muy cuidadosos”, añadió Sahonero, “no podemos hablar aún de encapsular distritos, eso lo definirán los municipios”.

El martes salió a relucir el divorcio de la Gobernación con el Sedes y las alcaldías de La Paz y El Alto. El gobernador Félix Patzi no asistió a la reunión del Comité de Operaciones de Emergencias (COE), con miras al examen que empieza mañana.

El alcalde paceño Luis Revilla reclamó su presencia. “Hay muchas cosas que coordinar, que van más allá del Sedes”. Y Patzi respondió: “Una cosa es el COE departamental, al que yo convoco, y luego están las reuniones a nivel central”.

Y se destapó la pugna política. “Desde que no tengo competencia en salud ya no debo participar. Como la competencia de salud pasó, en términos de gestión técnica y administrativa, al Ministerio de Salud, ya no tengo ningún rol”, dijo Patzi.

El Gobernador se refiere a la intervención del Gobierno al Sedes, lo que también pasó en Cochabamba bajo el alegato de una mejor coordinación, lo que se tildó como una afrenta a la vigencia constitucional de las autonomías departamentales.

En la cita del COE del martes estaban convocados la Gobernación, las alcaldías de La Paz y El Alto, la Policía, las Fuerzas Armadas y los ministerios de Obras Públicas, de Salud y de Educación, para las acciones en el plano departamental.

El lunes, Patzi sostuvo que el departamento puede ingresar a una “cuarentena dinámica de nivel medio”. “(El contagio) no es exponencial; como situación media, en función de eso vamos a evaluar. Espero aún ver detalles de cada municipio”.

Revilla no se pronunció sobre qué tipo de confinamiento debe regir en el municipio paceño desde el lunes. Eso sí, en un tuit del 29 de abril escribió que el incremento de casos es “moderado” en La Paz, pero el COVID-19 está en todos los distritos.

Aparte, dejó en claro que cualquier decisión sobre la flexibilización de las medidas contra la enfermedad tienen que ser coordinadas entre La Paz y El Alto, de manera integral. “Sería un gravísimo error que un municipio flexibilice y otro no”.

Su colega alteña, Soledad Chapetón, indicó que la determinación está en manos del Sedes y del Ministerio de Salud. Pero adelantó que “en el marco institucional”, su gestión apunta a que se catalogue a El Alto como de riesgo medio o moderado.

A la par están las advertencias de estudios técnicos. El presidente del Colegio Médico de La Paz, Luis Larrea, advirtió que el pico más alto de casos llegará a fin de mes, por lo cual demandó no levantar la cuarentena total en La Paz y El Alto.

“Hay que pensar en el ciudadano de a pie, ya que nuestro sistema de salud no es el mejor, lamentablemente. Mañana seguro pasamos los 2.000 (pacientes en el país). Cuidado esta cuarentena (dinámica) no haga que la curva suba demasiado”.

En un comunicado de fines de abril, la UMSA alertó que no es prudente flexibilizar la cuarentena. “El escaso número de pruebas de diagnóstico realizadas para SARS-COV-2 (el más bajo de toda Latinoamérica) no permite inferir la magnitud de la penetración del virus en el país, por lo que las estimaciones de necesidad de servicios hospitalarios se encuentran, probablemente, subestimados”.

El cálculo de casos positivos reales se da a partir del número de fallecidos, según explicación de la UMSA. A partir de esa ecuación más de 2.000 personas contagiadas no han sido diagnosticadas, ya que “en base al modelo SIR se estima que para el 30 de abril, aproximadamente habrán 6.288 afectados”.

