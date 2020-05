Estas son las 13 cosas de casa que debes limpiar todos los días para evitar el coronavirus

El mando de la televisión, las llaves de casa o los pomos de las puertas deben estar más desinfectados y limpios que nunca

El coronavirus ha hecho que la gran mayoría reflexione sobre las medidas higiénicas que tomaba en su día a día. Hay quienes apenas se lavaban las manos y ahora ya son más conscientes de la importancia que tiene un gesto tan simple. Lo mismo pasa con la ropa o con la limpieza de casa. Pero lo más importante es que, una vez pase la pandemia, se sigan las mismas pautas.

Lo bueno es que, en estas semanas, estamos aprendiendo a limpiar mejor la casa y más a fondo que nunca para protegernos del coronavirus. Y estas lecciones deberían seguir teniendo la misma importancia cuando pase todo.

Mientras tanto, he aquí las 13 cosas de casa que debes limpiar más y mejor que nunca:

1. Móvil

Seguro que antes no lo limpiabas todos los días. pero ahora sí. De hecho, no basta solo con limpiarlo: hay que desinfectarlo. «Si no se limpia con desinfectante, se contrarrestan los beneficios del lavado de manos», cuenta la doctora Lucky Sekhon, a « Bestlife«.

También hay que limpiar el smartphone antes y después de las llamadas. «La boca entra en contacto con la superficie contaminada, lo que aumenta el riesgo de transmisión de contaminantes», dice Sekhon.

2. Llaves de casa

Siempre las llevamos encima y entran en contacto con todo. Si en estos días bajas la basura, es muy probable que con la llave pulses el botón del ascensor. Por tanto, al llegar a casa, desinféctalas.

3. Gafas

Si una cámara te estuviera grabando todos el día, no te creerías la cantidad de veces que te tocas la cara. Y cuando se usan gafas, más. «Al ajustártelas, te tocas sin darte cuenta y muchas veces nos frotamos los ojos sin lavarnos las manos antes», dice Sekhon, que recuerda que, además, el riesgo se incrementa cuando estornudamos o tosemos.

4. Pomos de las puertas e interruptores de luz

Son algunas de las superficies más tocadas en la casa. Hay que «tener el hábito regular de desinfectar y limpiar todos los pomos de las puertas de la casa», insiste la doctora. Lo mismo debe hacerse con los interruptores de luz.

5. Zona de trabajo

«Es fácil olvidar el alto riesgo de contaminación del escritorio donde colocamos todos los días numerosos artículos», explica Sekhon. Por eso recomienda limpiarlo y deseinfectarlo a diario, especialmente ahora que teletrabajas.

6. Dispositivos electrónicos

En estos días usamos más que nunca el portátil, la tableta, el ordenador… Pero no solo los adultos: también los niños. Por ello, la familia debe ser consciente de la propagación de gérmenes. Todos los aparatos deben ser desinfectados y limpiados a diario, incluso varias veces al día si cambian de manos: el que coja la tableta después, debe tenerla ya limpia.

7. Mandos

El mando de la televisión, el del aire acondicionado, etc. pasan por muchas manos al día. Hay que limpiarlos y definfectarlos.

8. Botón del váter

El baño es ya de por sí un nido de gérmenes. Teletrabajando y con toda la familia en casa, el uso del inodoro es mayor. Por ello hay que limpiar y desinfectar muy bien el botón de la cisterna.

9. Lavabo del baño

Lo mismo sucede con él. Hay que limpiar más que nunca el lavabo, donde nos lavamos las manos, los dientes, la cara… No te olvides del grifo o del dispensador de jabón.

10. Mesa de comer

La mesa en la que come la familia, que suele estar en el salón o en la cocina, debe vigilarse con especial atención. Sobre ella se posan las manos, los cubiertos, alimentos… Urge que esté libre de gérmenes. Por tanto, después de cada comida, hay que limpiarla.

11. Encimera de la cocina

Al pasar más tiempo en casa confinados, se cocina más. Y la encimera de la cocina se ensucia el doble. La encimera hay que limpiarla más que nunca.

Cada noche debes desinfectarla bien. No te vayas a la cama dejando los platos sucios sobre la superficie o con restos de comida.

12. Zona de juego

Con niños en casa que pasan más tiempo de lo habitual, tener su zona limpia es también vital. Son muchas las horas que pasan en su zona de juegos (ya sea en la habitación, una zona del salón…) con diferentes juguetes, haciendo manualidades, etc. por lo que hay que mantenerla limpia y saludable.

13. Mesilla de noche

Sobre ella colocas el móvil, las gafas, el vaso de agua, la goma del pelo… Y todo ello ha estado expuesto a gérmenes en algún momento del día.

Fuente: ABC.es