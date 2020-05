Exministro de Minería dice que recibió imposiciones: «Me hicieron renunciar»

«Me hicieron renunciar», dijo el exministro de Minería Carlos Huallpa en una entrevista con el programa Detrás de la Verdad, al explicar su alejamiento del cargo.

Huallpa develó que recibió «presión» para designar cargos en instituciones estatales mineras.

«Antes de la cuarentena, en el mes de febrero, marzo me piden la cabeza de la AJAM (Autoridad Jurisdiccional Administrativa Minera), primero me piden la AJAM departamental, luego la AJAM nacional y me piden el Viceministerio de Políticas Mineras donde yo tenía buenos profsionales que estaban trabajando», dijo la exautoridad.

«Lamentablemente desde el Viceministerio de la Presidencia vienen (y dicen) necesito este cargo, quiero este cargo (…) Ha sido a presión, desde arriba ya me llega para que yo firme, acepte». añadió.

Siga las noticias de eju.tv por Telegram

Mire aquí la entrevista:

Huallpa también señaló que no pudo tener una conversación directa con la presidenta Jeanine Áñez para tratar el tema del desarrollo del sector minero metalúrgico. Asegura que hay personas que hacen quedar mal a la mandataria, que su entorno “pone obstáculos para llegar a ella”.