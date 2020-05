Expertos avizoran agonía del sector de hidrocarburos y urgen reformas

Cuatro expertos en materia de hidrocarburos coincidieron en advertir que el sector está en los umbrales de la agonía por la mala gestión desde YPFB y plantearon analizar una urgente reforma institucional y dotarles de nuevos instrumentos jurídicos para evitar que Bolivia enfrente problemas de abastecimiento a futuro. Sin embargo descartan que el gobierno transitorio pueda evitarlo y aconsejaron elaborar una hoja de ruta de trabajo al nuevo gobierno.

Durante un conversatorio virtual entre Hugo del Granado, Mauricio Medinaceli, Álvaro Ríos y Francesco Zaratti, conducido por Virginio Lema, director del periódico El Chaqueño, los expertos observaron que el origen este problema fueron los permanentes fracasos de los proyectos de exploración y el manejo político durante 14 años de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos.

Del Granado dijo que Evo Morales recibió el país en un tiempo envidiable que ningún otro gobierno lo tuvo, pero ahora el panorama es crítico porque Bolivia tiene reservas ajustadas, mercados deteriorados, baja producción debido a la política de estatismo a ultranza del MAS.

A esto se añade la política secante de YPFB sobre inversión en exploraciones, donde ha invertido entre 3.000 a 4.000 millones de dólares con resultados menores que han hecho que las empresas petroleras no vengan a Bolivia pese al potencial de 50 TCF que hay en diversas zonas.

Planteó analizar el cambio de la “obsoleta e inservible” Ley de Hidrocarburos, reestructurar YPFB, volcar los casi 500 millones de dólares del IDH retenido a gobernaciones, municipios y universidades a la exploración, abrir un diálogo honesto con las petroleras, dejar el trabajo de exploración a las subsidiarias Chaco y Andina; retomar la Planta de Urea y Amoniaco paralizada hace meses, y que el gobierno no hizo nada para reactivarla.

Dijo hay una situación de emergencia y coincidió con Álvaro Ríos en sentido que “estamos en un estado comatoso” y demandó al gobierno hacer una explicación a fondo sobre lo que ha sucedido con la nacionalización e industrialización, para que la gente entienda y se concientice sobre la necesidad de cambiar.

RÍOS: ES LA FALSA NACIONALZACIÓN

Álvaro Ríos presentó un diagnóstico lapidario: “Lo que está pasando ahora es la estocada final para matar al toro. Si no hacemos un golpe de timón muy fuerte en el sector, en cinco años más vamos a tener que importar toda la gasolina y diésel; en siete años no vamos a tener una molécula de gas para exportar. Que Tarija se aliste a producir más vino y Chuquisaca para vender más sombreros y chocolates porque gas no va a haber”.

“El modelo está muerto, YPFB agoniza”, sentenció al sugerir también cambios a Ley de Hidrocarburos porque con impuestos altos imposible atraer inversiones. Se necesitan también cambios en la Constitución porque su política nacionalista hizo mucho daño al sector al someterlos al arbitraje boliviano y a una justicia corrupta.

Cree que YPFB se ha convertido en el “monstruo de siete de cabezas” y una fuente de empleos del MAS para casi 7.500 personas, cuando puede operar con alrededor de 3.500 personas.

Sin embargo considera que todo este cuadro es producto de la propaganda de la falsa nacionalización y que el actual ministro de Hidrocarburos Víctor Hugo Zamora, en vez de mostrar el diagnóstico real, “nos hace creer que son las siete maravillas, que puede reavivar la Planta de Urea, que puede conseguir mercados y que la estabilidad económica está lograda”.

Ríos dijo que soñaba que el gobierno de transición daría un diagnóstico pero no lo hizo porque tal vez supone que “se va a chupar la mandarina amarga. Esa es la labor del gobierno de transición, dejar al próximo un diagnóstico y un camino donde diga qué es necesario hacer, pero no está dejando una hoja de ruta porque el Ministro está fumigando calles o regalando alimentos”.

ZARATTI: LA CRISIS ES GRAVE

Por su lado Zaratti sostuvo que la crisis es tan grave que necesita soluciones realistas y comparte la idea de cambiar la CPE, Ley de Hidrocarburos y los decretos de nacionalización porque Bolivia tiene problemas de mercados, reservas y de exploración a los el país debería abocarse.

Considera que “el próximo gobierno debe poner orden en el sector de hidrocarburos porque YPFB es un derrame de sangre, de dinero, a cambio de casi nada, a cambio de una empresa burocrática que solo firma papeles y revisa cuentas de las petroleras y personal supernumerario”.

Manifestó que esa tarea podría hacerlo un gobierno legítimo en base a una hoja de ruta que indique la dirección precisa. Zaratti propone explorar las fuentes renovables de energía y rechaza la sugerencia de revisar el subsidio estatal a los carburantes tal como planteó Medinaceli porque en este momento los precios internacionales están bajos. “En estas condiciones ¿Qué sentido tiene mover el avispero?” preguntó.

Plantea buscar una solución holística y no solo ver al sector de hidrocarburos sino de manera integral tomando en cuenta el aporte de otras energías para el escenario de mañana, donde la electricidad va a jugar un papel fundamental.

MEDINACELI: DECIRLE LA VERDAD A LA CIUDADANIA

Medinaceli sostuvo que es necesario decirle la verdad a la ciudadanía, que Bolivia es pobre, que no tiene otra alternativa que vivir de la renta del gas y “por eso nos tienen discutiendo que no se muera la gallina de los huevos de oro”.

Dijo que si bien los proyectos de exportación de litio, electricidad y minería son positivos, ninguno tiene el efecto multiplicador como el sector de hidrocarburos que genera impuestos, energía, renta dignidad, plata a las universidades e incrementa las divisas del país.

Aseguró que hasta ahora “la industrialización no ha solucionado nada” y sugirió, además de cambiar Ley de Hidrocarburos, soluciones técnicas que implican alto costo político porque significa quitar el subsidio a los carburantes, hacer más flexible el sistema impositivo a las petroleras, cambiar la normativa para atraer inversión privada y consolidar el mercado en Brasil y Argentina.

Medinaceli plantea un reordenamiento institucional de YPFB para evitar que los puestos sean políticos, porque “no es justo que los jóvenes tengan que ir a pintar paredes para acceder a un cargo; se necesita gente nueva y joven”.

“Necesitamos un cuerpo político que tome decisiones. Si no se hace nada, el 2040 la producción de gas natural va a ser cero”, manifestó a tiempo de indicar que Bolivia tiene recursos gasíferos bajo tierra que necesitan ser certificados y luego monetizados porque el gas va a seguir siendo el motor del crecimiento.

Hizo votos para que los bolivianos elijan a un presidente con un gabinete que no busque la reelección. “Si eso se da, entonces podrá tomar las políticas que la gente las odia pero que en el mediano y largo plazo pueden hacer bien al sector”.

Fuente: erbol.com.bo