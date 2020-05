FBF anuncia que dará a cada club $us 90.000 por el apoyo económico de Conmebol y FIFA

La Federación Boliviana de Fútbol (FBF) distribuirá a cada club de la División Profesional de a 90.000 dólares para apoyarlos en esta crisis económica que les ha originado la paralización de la temporada desde el pasado 15 de marzo por la pandemia del Covid-19.

En principio se había anunciado que lo haría de a $us 50.000, habida cuenta que informó la semana pasada que tenía destinado 700.000 dólares para los 14 clubes del $us 1.109.871 que la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol) desembolsará como apoyo de programa Evolución.

Ahora, a esos recursos del ente sudamericano se sumaron los $us 500.000 de la FIFA, con su programa Forward, que al parecer será íntegramente repartido para el fútbol profesional, que en principio manifestó su enfado por el anuncio de que iban a recibir solo $us 50.000, cifra que no colmaba sus expectativas ante las necesidades que tienen en esta crisis sanitaria, que mantiene la incertidumbre sobre la fecha de reinicio del campeonato.

“Los presidentes de los clubes están más tranquilos por este nuevo anuncio, ya que a varios les servirá este ingreso para pagar una planilla completa de sueldos”, sostuvo Robert Blanco, presidente de la División Profesional de la FBF.

