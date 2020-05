Feminicida estuvo prófugo 11 años y aparece por otro caso

Wilmer E. C., quien está actualmente detenido y procesado por haber rociado con ácido en la cara a su pareja en Santa Cruz, ya tenía un mandamiento de aprehensión en 2011, acusado de haber asesinado a su esposa dos años antes.

Según antecedentes, Wilmer E.C. fue sindicado de haber apuñalado a su esposa, Lorena Rondal (24), delante de sus familiares. Luego la metió dentro de su vehículo y le clavó un cuchillo en el cuello. Este hecho se produjo en el municipio de Vinto, lugar de procedencia del agresor.

En 2011, el presidente del tribunal de Sentencia de Quillacollo emitió un mandamiento de aprehensión contra el acusado, pero éste estaba prófugo.

Sin embargo, el27 de abril por la noche agredió a una de sus parejas en Santa Cruz, a quien le roció con ácido en el rostro y amenazó con matarla si ella no se casaba con él.

Por este delito fue procesado y se halla recluido en el penal de Palmasola por feminicidio en grado de tentativa. El día de la agresión, Wilmer E.llegó a la casa de su expareja, al ingresar le dio un golpe en la nariz y le echó el ácido que llevaba consigo en una bolsa.

Se conoce que el agresor tiene hermanos y primos en la Policía y las Fuerzas Armadas (FFAA).

SANTA CRUZ

Siempre actuó con violencia

La víctima de feminicidio en grado de tentativa contó que desde hace más de dos años recibe amenazas de muerte por parte de su expareja.

“Si no eres mía no serás de nadie”, fue la advertencia. Las agresiones físicas y psicológicas comenzaron cuando ella se embarazó.

“Negó la paternidad de mi hija, meses después me dijo que sí la quería. Me propuso matrimonio, pero yo no quería casarme”.