Generación sándwich de Generales y Almirantes en las FFAA

El ascenso a General y Almirante, es un ascenso que otorga el Estado Boliviano a aquellos militares que reúnen las condiciones y cumplen los requisitos, es el ultimo grado que aspira un militar dentro de las FFAA, no obstante para llegar a este grado y tener las estrellas doradas en el hombro entra en juego un papel político.

Para el grado de General y Almirante llega solo ha ascender aproximadamente un máximo del 10 % de una promoción, y el resto es pasado a la reserva activa.

El tramite administrativo para el ascenso empieza con el Tribunal Superior del Personal de las Fuerzas Armadas, que sesiona en forma especial para aprobar los ascensos a la categoría de oficiales Generales y Almirantes, en base a los procedimientos de su Reglamento Interno. (Art. 109 Ley No 1405 Orgánica de las FFAA).

Este Tribunal esta constituido por:

El Comandante en Jefe de las Fuerzas Armadas. El Jefe de Estado Mayor General de las Fuerzas Armadas. El Inspector General de las Fuerzas Armadas. Los Comandantes Generales de Fuerza. Los Jefes de Estado Mayor General de Fuerza.

El segundo tramite administrativo para el ascenso es fuera de la institución, donde el Presidente del Estado, PROPONE A LA ASAMBLEA LEGISLATIVA PLURINACIONAL LOS ASCENSOS, de acuerdo a informe de sus servicios y promociones. (inciso 19 del Articulo 172 CPE y articulo 21 de la Ley Orgánica de las FFAA), Luego pasarlo a la Cámara del Senado que debe cumplir el siguiente procedimiento:

Radicada en la presidencia del Senado la solicitud de los ascensos de las FFAA y Policía, la Presidencia del Senado EN UN PLAZO NO MAYOR A 48 HORAS LA REMITIRÁ A LA COMISIÓN de Seguridad, Fuerzas Armadas y Policía Boliviana para la revisión de los antecedentes, verificación del cumplimiento de los reglamentos militares y policiales y emisión del informe respectivo.

de Seguridad, Fuerzas Armadas y Policía Boliviana para la revisión de los antecedentes, verificación del cumplimiento de los reglamentos militares y policiales y emisión del informe respectivo. La comisión dispondrá de un plazo perentorio a partir de la recepción de 15 días hábiles para emitir su informe. (articulo 120 RCS)

El informe de la comisión determinará sobre la procedencia de la ratificación de los ascensos o por el contrario sugerirá la devolución de los antecedentes al Órgano Ejecutivo para que se subsanen los vacíos, omisiones o irregularidades detectadas.

La presidencia del Senado debe proponer en el Orden del día para la siguiente sesión camaral, dando prioridad a las discusiones de las materias pendientes. (Articulo 39 RCS)

En base al informe, con el voto de dos tercios de los Senadores presente en sala, el Pleno Camaral ratificará los ascensos o decidirá la devolución de los antecedentes al Ejecutivo para el cumplimiento de las sugerencias emitidas por la Comisión.

Consideración del informe se realizará por sesión reservada y la votación será por escrutinio.

Los ascensos en las Fuerzas Armadas serán otorgados conforme con la ley respectiva (Art. 250 CPE); y es la Cámara de Senadores que tiene la atribución de ratificar los ascensos, a propuesta del Órgano Ejecutivo (Art. 160 CPE).

En el gobierno de Evo Morales no se respeto el procedimiento de Ascenso de las FFAA, el mejor ejemplo es la promoción de 1980 donde los coroneles Julio Maldonado Leoni y Jorge Santisteban primero y segundo en su promoción, no los ascendieron como correspondía, sino lo retiraron sin ningún justificativo y sus comandantes militares prefirieron servir a la decisión política del MAS antes que respetar la institucionalidad de las FFAA.

Varios militares sin ningún merito fueron ascendido al grado de General y Almirante como pago al favor político y a la lealtad que le tenían al partido de gobierno del MAS; y a esos Generales ascendidos durante los primeros años del gobierno de Evo Morales que tenían que ser retirados después, empezaron a ocupar otros cargos fuera de la institución como premio para mantener el control de los subalternos; como el prefecto interino de Pando, el contraalmirante Rafael Bandeira, que fue designado por el presidente Evo Morales para sustituir al opositor Leopoldo Fernández.

Evo Morales para mantener vigente a sus generales de confianza que tenia que retirar creó:

La Agencia de Desarrollo y Fortalecimiento de Frontera (ADEMAF), por ello se los da a los militares como prebenda y premio a la lealtad;

El Viceministerio de Lucha contra el Contrabando que desde su creación el Viceministro es un General, actualmente el gobierno transitorio lo tiene de Viceministro al Gral. Div. Raúl Hurtado Lazo;

La Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH) su Director ha sido siempre también un General como el Gral. Div. Luis Fernando Valverde que ocupo el cargo en este gobierno transitorio.

Todas estas Instituciones creadas donde las máximas autoridades han sido generales de las FFAA, se han convirtieron en un antro de corrupción y devolución de favores.

Actualmente el meollo del problema con las FFAA y el Senado es que existen dos listas para los ascensos en las FFAA, una primer lista elaborada por el anterior gobierno y una segunda lista elaborada por el gobierno transitorio de la Presidente Janine Añez.

Lo único que en común tienen esas dos listas es que ambas forman parte de la Generación Sándwich de Generales de la FFAA, no solo por haber nacidos entre los años 1950 y 1970, sino por estar en medio de un Gobierno al que sirvieron (Evo Morales) y un gobierno transitorio (Janine Añez); esta generación se sirvió del anterior gobierno y va seguir sirviéndose del gobierno transitorio.

El hecho es que los militares de acuerdo a sus procedimientos internos envían una nueva lista de ascenso al Ministerio de Defensa en el mes de enero, esta lista se queda en ese Ministerio hasta el mes de marzo. Son mas de 60 días que en el Ejecutivo se duerme esta lista de ascensos.

Una vez que despierta de su letargo el Órgano Ejecutivo, envía la lista de ascensos a la Cámara de Senadores en abril de este año donde hasta la fecha estuvo en el despacho de Eva Copa por casi otros 60 días.

Lo que genero que el pasado 21 de mayo el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas (FFAA), Sergio Orellana, ingrese a la Asamblea Legislativa Plurinacional con el objetivo de dejar una nota a las observaciones que realizó el Senado a la lista de ascensos y “DA UN PLAZO DE UNA SEMANA PARA RESOLVER EL ASUNTO”.

El Senado observa la lista del gobierno transitorio por que existen dos oficiales que fueron observados por tener procesos legales pendientes. Uno de ellos en la Corporación del Seguro Social Militar (Cossmil) y otro en la Corporación de las Fuerzas Armadas para el Desarrollo Nacional (Cofadena).

Puede que la observación del Senado sea correcta, lo que no es correcto es por esa dos personas se observe toda la lista y se perjudique a los militares que si cumplen todos los requisitos, tienen todos los méritos y merecen ascender. Supuestamente la presidenta Janine Añez ya ha presentado hace una semana formalmente a la presidenta del Senado, Eva Copa, el informe en el que se subsanan las observaciones emitidas.

El gobierno transitorio por otro lado no toma en cuenta la lista de asensos que tenia el anterior gobierno del MAS, que en la mayoría de los casos se los quiere ascender por recompensa al haber sido leal al gobierno de Evo Morales más que por un tema meritorio.

No es justo que por revancha política hagan a un lado a todos los de la lista de Evo Morales que quizás algunos si cumplan todos los requisitos y tienen méritos para ascender; y en el senado lo mismo, no es justo que por revancha política, bloqueen la lista de los que hayan apoyado la transición del gobierno de Janine Añez.

Otro problema de fondo es el Ministerio de Defensa, si bien el Ministro Fernando López es un militar retirado desde teniente que pidió su baja, tiene muy poca trayectoria profesional para ocupar ese cargo, el esta conduciendo mal al Ministerio de Defensa, no se ha preocupado en institucionalizar las FFAA, él solo actúa como si fuera un Teniente Cóndor Satinador.

El Ministro de Defensa cumple una función administrativa, el Comandante en Jefe de las FFAA que es designado por el Presidente del país, es el que ejercer el mando y coordinar las actividades de la FFAA.

Es el Ministro de Defensa que debe reclamar en el Senado los ascensos, no así el Comandante en Jefe de las FFAA; y es el Comandante en Jefe de las FFAA que debe estar en estos momentos en los operativos en las calles luchando contra la guerra con la pandemia, y no así el Ministro de Defensa. Los papeles están invertido, existe una tergiversación de las responsabilidades.

El Ministro de Defensa debería estar depurando a los militares que sirvieron al partido político del MAS que dejaron a un lado al país y a la institución. El General Kaliman no comando las FFAA solo, fue con colaboración de muchos militares, el Ministro de Defensa debió procesar a los militares, no es nomas sacar de las paredes las letras patria o muerte, hay que dar con los responsables ¿donde están los que dijeron que las FFAA eran socialistas?, ¿Dónde están los que introdujeron patria o muerte?.

Para concluir, tanto en la lista del MAS como en la de Janine Añez, hay militares que cumplen todos los requisitos, tienen todos los méritos para ascender y deberían ser ascendidos, y no córtales sus derechos por un revanchismo políticos de ambas partes.

La presidente Janine Añez debe intentar consensuar políticamente los ascensos de las dos lista con la bancada del MAS en la Cámara de Senadores, sino acepta el MAS hacer las cosas bien y correcta, el Ministro de Defensa debe iniciar un proceso por incumplimiento de deberes a la Presidenta del Senado Eva Copa.

Por el otro lado debe el Ministerio de Defensa dejar de hacerse el Teniente Cóndor Satinador en la calle y empezar a trabajar a re institucionalizar las FFAA.

Las FFAA podrán internamente posesionar a sus generales, que serán reconocidos por ellos, pero mientras no exista una ratificación por el Senado no serán Generales del Estado Boliviano por no cumplir los requisitos establecidos en la CPE. El ascenso es un derecho, la resolución de la Asamblea es la formalidad.

M.Sc. Rafael D. López M. es sociólogo