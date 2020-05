GPA Innova dice que vendió los respiradores al intermediario a «precio estándar»

Declaración oficial de GPAINNOVA a raíz de la polémica suscitada por la venta de los 170 respiradores a IMEConsulting para Bolivia. pic.twitter.com/TX2J0lfRTc — GPAinnova (@Gpainnova) May 21, 2020

GPA Innova, la empresa que fabricó los 170 respiradores cuya compra es investigada en Bolivia por sospechas de sobreprecio, comunicó este jueves que vendió el producto a su «precio estándar».

En un breve videocomunicado, el gerente de la empresa, Pau Sarsanedas, afirma que «la venta se realizó a un distribuidor a su precio estándar, una tarifa de 6.000 euros más 600 euros de accesorios».

Se sabe que GPA Innova vendió los 170 respiradores a IME Consulting, una empresa con sede en Bilbao que es la que firmó contrato con el Gobierno boliviano.

Fuentes de IME Consulting explicaron al medio español que el contrato incluye el transporte de los respiradores, la actualización del software, los carritos de soporte de los respiradores, baterías y el contrato de mantenimiento durante dos años con una empresa boliviana.

La compra de los equipos para afrontar la crisis sanitaria generó un escándalo en Bolivia. La Fiscalía investiga un sobreprecio en la adquisición de los respiradores, puesto que se pagó 28.000 dólares por cada uno de los aparatos, cuando el precio real es de 6.500 de la divisa extranjera.

La mañana de este jueves, el ministro de Justicia, Álvaro Coímbra, anunció que el Gobierno no pagará el 50% que resta a la empresa española por el software y los accesorios. Aseguró que se iniciará «un proceso» con vistas a una «conciliación de partes».

«Vamos a ver cuáles fueron los precios y si estos precios no corresponden, nosotros no vamos a pagar el sobreprecio. Buscaremos por otro lado los accesorios y software, para que los equipos, los 170 que adquirió Bolivia, no queden obsoletos», sostuvo el Ministro.

La Sociedad Boliviana de Médicos de Terapia Intensiva comunicó este jueves a Página Siete Digital que los 170 ventiladores que compró y distribuyó el Gobierno a los hospitales de diferentes regiones del país no están siendo utilizados porque falta la actualización del software y, en esas condiciones, sólo ocupan espacio.

