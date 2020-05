Herland Soliz: «Sí, es cierto, rompieron mi carta de renuncia llegando a Palacio»

El Bunker

05/04/2020

El presidente de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), Herland Soliz, en un contacto al vivo en #ElBunker, confirmó que presentó su carta de renuncia a su cargo, pero no fue formal y tampoco fue aceptada. «No he presentado mi renuncia formalmente, se me pasó por la cabeza presentarla, sí, la presente a mi equipo de trabajo y pedí que consideren si me voy o me quedo, mi equipo no estaba de acuerdo con esta renuncia».

Asimismo, la autoridad confirmó la información, que horas antes había sido publicada en la página del programa radial El Bunker, de que su carta no llegó a su destino porque la rompieron llegando a Palacio. «Sí, se rompió la carta, pero no quiero entrar en detalles».

Soliz contó que estas últimas horas fueron duras para él por las críticas y ataques que recibió en las redes sociales, pero que pese a ello se llenó de valor y decidió continuar a la cabeza de YPFB. «Las últimas horas han sido muy duras, nunca pensé escuchar esas críticas tan fuertes que me hacían, esos adjetivos que me pusieron en las redes sociales. Siempre he sido una persona honesta y transparente, siempre he salido a dar la cara a decir la verdad y en estos últimos tiempos he salido a dar buenas noticias».

«Me llené de valor y sigo como presidente de YPFB hasta que la presidente Jeanine Áñez lo vea conveniente», puntualizó.npetv

Fuente: Agustín Zambrana en El Bunker