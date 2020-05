Horóscopo del jueves 7 de mayo de Josie Diez Canseco

ARIES (del 20 de marzo al 19 de abril): Comprobarás que tan inmaduro es el ser amado, decidirás mostrar cierta indiferencia, se dará cuenta de su error. Aunque cuentas con el capital para iniciar ese proyecto se paciente, hay cosas que desconoces. Número de suerte 14.

TAURO (del 20 de abril al 20 de mayo): Esa persona que llama tu atención siente lo mismo por ti, muéstrale todo el amor que sientes. No te impacientes por los documentos pendientes, la demora servirá para que te fijes en detalles. Número de suerte 18.

GÉMINIS (del 21 de mayo al 21 de junio): El amor que sientes por el ser amado no puede encaminarte a actitudes dominantes, cambia de actitud. Las demoras para agilizar esos documentos pendientes terminaran, recibirás ayuda. Número de suerte 1.

CÁNCER (del 22 de junio al 21 de julio): Tu mente aún recuerda la actitud infantil de esa persona que te decepcionó, cambia y acepta esa invitación. Estás involucrando tus emociones en cuestiones laborales, evítalo y te liberarás de graves errores. Número de suerte 5.

LEO (del 22 de julio al 22 de agosto): Amanecerás apática y rechazarás invitaciones, controla tus emociones y diviértete. La salud de un superior te preocupará, este es el momento para mostrar cuan eficiente puedes ser, da todo de ti. Número de suerte 7.

VIRGO (del 23 de agosto al 22 de setiembre): Cuidado con tus palabras, podrías dejarte llevar por el momento, no prometas más de lo que puedes dar. No realices actividades si no confías en tu capacidad, pide el asesoramiento necesario. Número de suerte 2.

LIBRA (del 23 de setiembre al 22 de octubre): Será un día inigualable que quedará en tu mente, evita los excesos, podrías decir algo de lo cual te arrepentirás. La falta de estímulo laboral ha hecho que pospongas tus deberes y hoy veras la consecuencia de tu actitud. Número de suerte 12.

ESCORPIO (del 23 de octubre al 22 de noviembre): Intentarás conquistar nuevamente a ese viejo amor, cambia algunos aspectos de tu personalidad. Aunque no hayas recuperado la estabilidad tendrás una oportunidad para mejorar tus recursos. Número de suerte 8.

SAGITARIO (del 23 de noviembre al 22 de diciembre): No pierdas el control y busca la manera para aclarar las diferencias, conserva la armonía. Tus compromisos laborales te abruman, hoy una persona pedirá tu ayuda, explícale los motivos para negársela. Número de suerte 20.

CAPRICORNIO (del 23 de diciembre al 21 de enero): Un encanto especial te hará irresistible y llamarás la atención, podría generar ciertos celos del ser amado. Una nueva opción laboral te abrirá insuperables posibilidades de crecimiento, aprovecha. Número de suerte 3.

ACUARIO (del 22 de enero al 17 de febrero): Te sorprenderá la llamada telefónica de una persona que nunca se mostró interesada en ti, date la oportunidad. Tu economía empieza a evolucionar, pero tus gastos siguen siendo excesivos, cambia. Número de suerte 11.

PISCIS (del 18 de febrero al 19 de marzo): Iniciarás una estrategia de conquista de esa persona especial, ve con calma, cualquier actitud podría ponerte fuera de lugar. Tus proyectos personales se demoran en concretar por falta de seguridad, cambia. Número de suerte 10.

Fuente: www.whatthegirl.com