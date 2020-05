Horóscopo del viernes 8 de mayo de Josie Diez Canseco

ARIES (del 20 de marzo al 19 de abril): Hoy podrás aclarar con el ser amado los malos entendidos que desestabilizaron tu vida sentimental. Retomaras una labor, esta vez saldrá a flote toda la experiencia que adquiriste y los resultados sorprenderán. Número de suerte 19.

TAURO (del 20 de abril al 20 de mayo): Programaras tu día de actividades, pero veras una persona de tu pasado, aléjate. Tendrás que usar más que la paciencia para obtener ese dinero invertido, en tus manos esta recuperarlo nuevamente. Número de suerte 7.

GÉMINIS (del 21 de mayo al 21 de junio): Proyectaras una salida con amigos, dudaras en asistir, no te dejes llevar por los recuerdos y diviértete. Recibirás un dinero que no cubrirá por completo tus necesidades económicas, proyéctate a algo nuevo. Número de suerte 13.

CÁNCER (del 22 de junio al 21 de julio): Los consejos de alguien te hará ver tus errores, te darás cuenta de que hay cosas que tienes que corregir. Piensa bien como administras tu dinero, podrías precipitarte en una inversión ciertamente riesgosa, cuidado. Número de suerte 3.

LEO (del 22 de julio al 22 de agosto): No te sientas comprometida por esa persona especial si no estás segura de lo que sientes, aléjate. Entablaras una conversación con alguien que busca asociarte contigo, aunque no te parezca interesante la propuesta, escúchalo. Número de suerte 17.

VIRGO (del 23 de agosto al 22 de setiembre): Para conquistar a esa persona que te gusta son varios aspectos los que tienes que corregir. Presta atención a tus compromisos económicos y cuida tu dinero, podrías hacer gastos que salga de tu presupuesto. Número de suerte 2.

LIBRA (del 23 de setiembre al 22 de octubre): Esa persona que amas viene superando sus problemas emocionales gracias a tu ayuda, sigue así. No confíes del apoyo que puedes recibir por parte de esa persona e intenta dar todo de ti para la culminación de tu labor. Número de suerte 9.

ESCORPIO (del 23 de octubre al 22 de noviembre): Hoy la ilusión volverá a tu vida, pero toma las cosas con calma, tu equilibrio interno te llevará a la reconciliación. Recibirás un dinero, aunque dudes te conviene hacer la inversión familiar que pensabas. Número de suerte 8.

SAGITARIO (del 23 de noviembre al 22 de diciembre): Hoy le darás más tiempo a esa persona especial y en menos de lo que crees las cosas cambiaran. La persona en la que confías está deteniendo el camino que te conduciría al éxito, no sigas sus consejos. Número de suerte 6.

CAPRICORNIO (del 23 de diciembre al 21 de enero): Esa persona insiste en verte y con tu comportamiento evitas la reconciliación, intenta escucharlo. Asuntos familiares y de índole social están retrasando tu labor, organiza tu tiempo. Número de suerte 11.

ACUARIO (del 22 de enero al 17 de febrero): El distanciamiento y la falta de comunicación cada día se están haciendo más obvio, expresa tu inconformidad. Hoy empezaras un periodo prometedor en lo laboral, aprovéchalo. Número de suerte 15.

PISCIS (del 18 de febrero al 19 de marzo): Intuyes que la atracción entre tú y esa persona que te gusta es mutua, intenta acercarte. Una nueva etapa se acerca en lo laboral, prepárate, solo tu constancia y astucia te abrirán los caminos al éxito. Número de suerte 20.

Fuente: www.whatthegirl.com