In Brazil, 15% of COVID19 deaths are people <50 — a rate 10X Italy or Spain. In Mexico, the trend is worse: Nearly 1/4 of deaths are ages 25-49. In India, nearly 1/2 of deaths are <60. In Rio de Janeiro state, >2/3 of hospitalizations are ages <49.

Fuente: Tuto Quiroga por Atul Gawande

