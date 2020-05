Intensivistas: Los 170 respiradores sólo ocupan espacio porque están incompletos

La Sociedad Boliviana de Médicos de Terapia Intensiva afirmó que los respiradores que el Gobierno entregó hace una semana y compró con sobreprecio no son usados porque falta que sean actualizados, de manera que ahora sólo ocupan espacio en los nosocomios.

«Actualmente yo estoy en Beni con una brigada de médicos apoyando al personal de salud y hemos verificado que ninguno de esos equipos (respiradores) se ha utilizado hasta el momento», informó a Página Siete Digital el presidente de la Sociedad de Intensivistas de Bolivia, Adrián Ávila.

Apuntó que los equipos «están almacenados» y que ninguno de los integrantes de la sociedad usará los aparatos porque son muy básicos y «no son ventiladores mecánicos, microprocesados, de alta gama y convencionales, los que se usan para el paciente crítico».

Hace una semana, el Gobierno recibió los 170 respiradores enviados desde Barcelona, España; los equipos fueron distribuidos a departamentos como Santa Cruz, Beni, Oruro, Potosí y Chuquisaca.

Siga las noticias de eju.tv por Telegram

Sin embargo, debido a que los profesionales y políticos denunciaron que esos equipos eran muy básicos y fueron adquiridos con sobreprecio, el Gobierno instruyó una investigación a esa compra. En la actualidad hay cinco personas, entre ellas el exministro de Salud, Marcelo Navajas, detenidas por el caso.

De acuerdo con el presidente de la Sociedad Boliviana de Médicos de Terapia Intensiva filial Santa Cruz, José Luis Prieto, desde que se entregaron los equipos en el Hospital Japonés, “no se están usando, están guardados”.

Explicó que estos equipos son «muy simples», por lo que ya en su momento fueron rechazados. “El otro día, cuando nos comunicamos con el médico asesor de la empresa española, nos habló de un modelo avanzado que no es el que nos llegó. Los equipos que están en Bolivia son muy básicos y tienen muchas deficiencias para su funcionamiento”, manifestó.

Prieto apuntó que por eso, ese galeno de España se comprometió a actualizar los aparatos a un modelo avanzado. «Pero no sabemos en cuánto tiempo, cómo lo harán, si sólo será una persona que actualizará su software y lo aumentará en línea. Yo desconozco todo eso».

El Secretario de Gobierno de la Gobernación de Santa Cruz, Vladimir Peña, ratificó esa información y sostuvo que los ventiladores entregados por el Gobierno están sin uso porque no funcionan.

«Este jueves se cumple una semana de la entrega y hasta ahora están sin utilizar, están en custodia, inactivos por falta de una actualización de software que aún no se realizó», declaró Peña, por lo que pidió al Gobierno que gestione la actualización de inmediato, ya que se requiere de los aparatos.

Este miércoles, el representante de la empresa española advirtió en entrevista con este medio que no actualizará los aparatos si el Gobierno no termina de cancelar la factura con su compañía, ya que la presidenta Jeanine Añez anunció que se congelaría ese pago.

«Yo puse de mi dinero cuando todavía no había recibido ni un duro del Gobierno de Bolivia, y de hecho el Gobierno todavía me debe el 50% de la factura. No va a salir ninguna batería, ningún sensor, nada de fábrica hasta que el Gobierno me pague», precisó el ejecutivo de la empresa GPA Innova.

Al respecto, Prieto afirmó que esa actualización del equipamiento es clave para que los 170 dispositivos al menos tengan una función básica.

«Con la actualización, le ponen al equipo un cartillo de flujo para que si la persona inspira un poco más profundo, como si le faltase aire, el equipo le puede dar una respiración adicional más. Después se aumenta más parámetros y eso es muy importante porque el profesional puede medirlos, ya que sin ellos puede generar una lesión pulmonar que sería irreversible», añadió Prieto.

Fuente: paginasiete.bo