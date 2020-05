J.K. Rowling revela «el verdadero lugar del nacimiento» de la historia sobre Harry Potter y sorprende a los fanáticos

Los seguidores de la saga pensaron durante años que tuvo su origen en una cafetería de Edimburgo.

La escritora británica J.K. Rowling ha revelado dónde empezó a escribir el primer libro sobre Harry Potter, dato que sorprendió a la mayoría de los fanáticos de la saga.

«Este es el verdadero lugar de nacimiento de Harry Potter, si definen ‘el lugar de nacimiento’ como el sitio donde puse un bolígrafo sobre el papel por primera vez», escribió este 21 de mayo en su cuenta de Twitter, añadiendo una foto de un sitio en el barrio de Clapham, en Londres. «Alquilaba una habitación en un apartamento sobre lo que era entonces una tienda de deportes. Los primeros ladrillos de Hogwarts fueron colocados en Clapham Junction», agregó.

For instance, I never visited this bookshop in Oporto. Never even knew of its existence! It’s beautiful and I wish I *had* visited it, but it has nothing to do with Hogwarts! pic.twitter.com/f83rxBeeyY

Mientras tanto, los seguidores de la saga pensaron durante años que nació en Edimburgo (Escocia), en la cafetería The Elephant House, que Rowling solía visitar al principio de su carrera. En una serie de tuits publicada este jueves, la escritora también se expresó sobre esta cafetería y confirmó que trabajó en la famosa historia allí, pero reiteró que no es el lugar donde aparecieron las primeras líneas.

I was thinking of putting a section on my website about all the alleged inspirations and birthplaces of Potter. I’d been writing Potter for several years before I ever set foot in this cafe, so it’s not the birthplace, but I *did* write in there so we’ll let them off! https://t.co/xDOsrbiZwu

— J.K. Rowling (@jk_rowling) May 21, 2020