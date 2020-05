La cuarentena por coronavirus deja ver el monte Everest a 200 km de distancia

La paralización económica y confinamiento social provocados por la pandemia de covid-19 ha limpiado el aire hasta tal punto en Nepal que el monte Everest ha vuelto a ser visible desde Katmandú, a unos 200 kilómetros, por primera vez en muchos años.

El monte Everest visible desde Katmandú. | Foto: Abhushan Gautam

La imagen, tomada el pasado 10 de mayo por el fotógrafo Abhushan Gautam en Chobar, en las afueras de la capital para Nepali Times, muestra la montaña más alta del mundo iluminada por el sol poniente.

Las medidas tomadas en Nepal ante el covid-19 han limpiado las carreteras de vehículos y han cerrado las fábricas mejorando la situación ecológica en la nación.

Los hospitales en el valle de Katmandú, normalmente repletos en esta temporada con gente que padece enfermedades respiratorias agravadas por la contaminación aérea y el polvo, han registrado en los últimos dos meses una drástica caída de pacientes necesitados de tratamientos contra la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, asma, bronquitis crónica y alergias, informa el medio nepalés.

Según datos de la Nepal Oil Corporation, las ventas de gasolina en el país cayeron en la primera semana de autoaislamiento hasta un 6% de los niveles previos a la pandemia, aunque ahora han subido un 45% respecto a las ventas previas.

La foto del monte Everest se ha divulgado en redes sociales, y algunos usuarios han apresurado a comparar la imagen con Google Earth y averiguar la posición y distancia desde la que fue tomada.

