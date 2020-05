La investigación fue a denuncia que interpuso la Unidad de Transparencia de YPFB en el marco de las supuestas irregularidades registradas en la petrolera estatal de Bolivia en pasadas semanas.

Efectivos policiales secuestraron cajas con documentación de YPFB. Foto: APG

Las oficinas de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) en la ciudad de La Paz fueron allanadas este martes por la denuncia de presuntas irregularidades en el proceso de contratación de seguros. La Fiscalía secuestró documentos que serán analizados, como parte de la investigación.

Efectivos de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC) y el Ministerio Público fueron quienes ingresaron cerca del mediodía a las oficinas del inmueble situado en la avenida 16 de Julio, en el centro paceño.

Se investiga supuestas irregularidades en el proceso de contratación directa por emergencia de una póliza de seguros a la empresa Credinform por más de Bs 49 millones, aunque posteriormente el expresidente de la estatal petrolera Herland Soliz salió a aclarar que no hubo ninguna contratación.

La investigación fue a denuncia de la Unidad de Transparencia de YPFB debido a supuestas irregularidades en la petrolera estatal.

El fiscal departamental de La Paz, Marco Antonio Cossio, infirmó la pasada semana que el delito que se investiga es incumplimiento de deberes y otros “en contra de los autores” de las supuestas irregularidades en YPFB.

La gerente legal de YPFB, Elizabeth García, informó que el ingreso de la Policía y Fiscalía se dio en el marco de la investigación contra un funcionario de la empresa estatal vinculado con la contratación de póliza de seguro, realizada en el marco de la emergencia sanitaria por el coronavirus.

“Como empresa también se han asumido acciones internas como es el inicio de un proceso administrativo, la suspensión de un funcionario que estaba relacionado al área de seguros”, señaló a Bolivia Tv.

En medio de las irregularidades en la estatal fue destituido Soliz y en su lugar fue posesionado Richard Botello. También hay denuncias de compra de combustibles por más de $us 78,59 millones en abril (a $us 120 el barril de petróleo), en plena emergencia por el coronavirus y cuando el crudo estaba por debajo de los $us 20. (12/05/2020)

Fuente: La Razón