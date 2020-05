«La Gringuita», la desconocida novia del Chapo Guzmán con la que habría engañado a Emma Coronel

La joven aseguró que la relación duró dos años y que en ese entonces no tenía idea de que su novio era el narcotraficante más buscado del mundo

Una presunta novia de Joaquín “El Chapo” Guzmán Loera salió a la luz en 2017 a través de unas fotografías que muestran la supuesta relación secreta que tuvo con el narcotraficante durante dos años, mientras era uno de los delincuentes más buscados del mundo y ya estaba casado con su actual esposa, Emma Coronel.

La joven, de nombre Valeria Rubí Quiroz, quien actualmente vive en Estados Unidos, en un principio, aseguró que no sabía que su novio era el fundador del Cártel de Sinaloa y un prófugo de la justicia, cosas de las que se enteró tiempo después.

Supuestamente, Valeria comenzó a salir con El Chapo cuando aún era menor de edad, pero otars versiones señalan que ella tenía 24 años. Se conocieron en el 2009 y él le tenía un gran cariño, se refería a la mujer como “La Gringuita”, según contó la joven a la cadena Univision.

Siga las noticias de eju.tv por https://t.me/ejutv - Telegram

En 2011, Guzmán Loera entregó a Valeria con sus padres y les pidió que no regresara a Culiacán porque se la iba a “volver a robar”. Ahora ella vive en California, está casada, tiene tres hijos y se tiñó el cabello oscuro, según nuevas fotos de la joven dadas a conocer mientras se realizaba el juicio a Guzmán Loera en Nueva York en 2019, pero que después fueron borradas de Instagram.

Una supuesta prima de Valeria Rubí reveló a la periodista Nelssie Carrillo detalles de la relación y también pidió que la dejarán de relacionar con el narcotraficante pues ahora ella tiene una vida muy distinta. Durante el tiempo que estuvieron juntos, vivía en la sierra donde el Chapo se escondía de las autoridades.

Ambos se habrían conocido en una fiesta, según reveló el programa de Univision “El Gordo y la Flaca”, el mismo que dio a conocer fotografías de la pareja.

Ella reveló su aventura con “El Chapo” luego de que éste fuera extraditado a Nueva York para enfrentar cargos criminales por narcotráfico, lavado de dinero y posesión ilegal de armas.

El Chapo Guzmán se casó en 2007 con Emma Coronel, cuando ella tenía 18 años y él 50 años, por lo que durante el tiempo que salió con Valeria le doblaba la edad y ya estaba casado.

La joven se negó a dar una entrevista a la cadena para dar detalles del romance, solo aseguró que era parte del pasado.

Valeria le dijo a la cadena de TV que desde que concluyó la relación, ya no tuvo contacto con el narcotraficante.

Si hubo una debilidad que siempre tuvo Joaquín “El Chapo” Guzmán, líder del cártel de Sinaloa, fueron las mujeres.

Por ellas fue capturado dos veces. Incluso, los cuerpos especiales de la Secretaría de Marina y la Policía Federal mexicanas que lo reaprehendieron en 2016 tenían como rutina vigilar los movimientos de su pareja más reciente.

Mónica Ramírez, criminóloga que tuvo la oportunidad de entrevistarlo en distintas ocasiones, lo describió como un hombre “adicto a las mujeres”. Ante ella, el narcotraficante reconoció haberse casado en tres ocasiones y procreado diez hijos.

La primera en 1997, con Alejandrina María Salazar Hernández, madre de César, Iván Archivaldo, Alejandrina Giselle y Jesús Alfredo. La segunda, con Griselda López Pérez, con ella tuvo también cuatro hijos: Joaquín, de quien se sabe que estudió administración de empresas; Édgar, ejecutado en 2008 en Culiacán; Ovidio y Karla Pérez Rojo. Y la tercera, con Emma Coronel, con quien se casó en 2013, cuando ella tenía 18 años y él 49; es madre de dos niñas de 7 años.

Otro vínculo que causó mucha polémica fue con Kate del Castillo, actriz mexicana en Hollywood, quien ocupó un lugar importante en la vida de Guzmán Loera luego de mantener un encuentro en 2015, en el que también estuvo el actor y director Sean Penn, con quienes pretendía realizar un proyecto fílmico sobre su vida.

Ambos mantuvieron contacto a través de mensajes de texto, los cuales se dieron a conocer y en Castillo le decía: “Me mueve demasiado que me digas que me cuidas, jamás nadie me ha cuidado”.

A pesar de ello, Kate del Castillo aseguró que nunca hubo ninguna relación.

Gracias a la comunicación que tuvo con la actriz, el narcotraficante pudo ser rastreado por las autoridades mexicanas y estadounidenses.

Fuente: infobae.com