LA OTRA CARA DEL 25 DE MAYO DE 1.809…

Anoche soñé con Francisco de Miranda y fue raro. En mi sueño, lo vi parecido a Percy, solo que Miranda no agarraba nalgas de mujeres miedosas que pudieron volcarlo de un manazo y no lo hicieron.

Soñé que lo entrevistaba y en medio del sueño le preguntaba sobre Latinoamérica y su independencia.

– Oiga don Pancho, así entre nos: Lo del 25 de mayo fue un golpe de estado a la audiencia, algo financiado desde fuera. Usted armó el plan desde Europa, ¿verdad? -le dije guiñando un ojo.

– «No lo niego, desde Londres reclutamos a señoritos ricos como Bolívar, O’Higuins, Sucre, San Martín y por supuesto, a los señoritos ricos de Charcas.» -respondió de mala manera.

Entonces le recordé a Miranda que en 1.808 Fernando VII, el rey español fue destituido por Napoleón, quien puso a su hermano José como rey de España y las colonias americanas quedaron sin gobierno y eso aprovecharon los criollos ricos.

Don Pancho me miró serio.

– «¿Va a negar que la Independencia de América, fue solo un plan masónico, un proyecto disfrazado de LIBERTAD cuyo objetivo, era quedarse con las inmensas riquezas que los españoles controlaban en América?» -le dije sin anestesia.

– «No es tan así.» -respondió titubeante.

Ahí fue que le dije que el Grito Libertario del 25 de mayo en Chuquisaca, no fue el único ni el primero, le dije que los indígenas ya habían hecho varios, pero los historiadores blancos nunca tomaron en cuenta esos movimientos.

– «Eso pregúntele a los historiadores.»

-me contestó más seco que pedo e momia.

…No obtenía respuestas buenas y Miranda respondía de manera mecánica y arrogante, parecido a Carlos Mesa cuando no tiene respuestas.

– «¿Sabía usted que hubo solo un pueblo en toda América, un gran pueblo que nunca se sometió a la corona y para ellos nunca hubo independencia, a pesar de morir por ella?»

-le dije.

Miranda me miró intrigado.

– «La Gran Nación Guaraní, los estúpidamente llamados Chiriguanos, un apodo que ofende la grandeza de su estirpe e historia. -le dije.

No respondió nada.

– «Vea don Pancho, América solo cambio de amo; sin la corona española, gobernaron los criollos ricos, esos que no pegaron ni un puñete por que los verdaderos patriotas quedaron a un lado» -le mencioné.

Ahí me miró feo, me agarró de un brazo y me sacudía muy enojado.

Entonces desperté.

Miré y vi que es lunes, es cuarentena, los masistas joden, Jeanine está más perdida que ciego en tiroteo, que hay irresponsables en las calles, otros estúpidos piden elecciones y en Sucre festejan una fecha de la cual solo saben…

Lo que los «Señoritos de Charcas» quisieron que supieran desde el 25 de mayo de 1.809…

EL ESCRIBIDOR





Fuente: El Escribidor