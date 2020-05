La provocadora foto de Madonna al borde de la censura

A la “reina del pop” no le importa la opinión de nadie, y lo dejó en claro en su reciente publicación en Instagram

La polémica foto de Madonna en Instagram

Siga las noticias de eju.tv por //t.me/ejutv - Telegram

A los 61 años a Madonna no le importa nada lo que piensen de ella. En estos días de aislamiento social que cumple en su residencia de Londres, la reina del pop no para de sorprender a sus millones seguidores en las redes sociales con su “diario de cuarentena”, en el que comparte videos o fotografías provocadoras de su encierro, en esta ocasión volvió a desafiar las reglas de Instagram con una imagen en la que aparece con un revelador look.

En una fotografía que compartió el sábado, Madonna aparece sentada, posando vestida con lencería con un sujetador transparente en tono nude y una braga de color negra.

En la publicación, añadió un mensaje contundente dedicado a todos sus haters: “Mi situación de vestuario actual.. Y para aquellos que se sientan ofendidos de alguna manera por esta foto, quiero informarles que me he graduado con éxito de la Universidad Me importa una Mierda. ¡Gracias por asistir a mi ceremonia de graduación! ¡Clase 2020!».

Madonna desafía la censura de Instagram con esta imagen dedicada a sus detractores

Un mensaje que ha sumado más de un millón de me gusta en las últimas horas y despertó todo tipos de comentarios de los usuarios, como el de la cantante pop Katy Perry, que escribió en la publicación: “Yo he estado inscrita en esa universidad”.

La expresión «zero fucks given”, que es una expresión vulgar inglesa equivalente a “no me importa en absoluto”, deja en claro que a la voz de “Like a Virgin” no le preocupan las críticas.

El mes pasado, Madonna dio a conocer que había contraído coronavirus y que lo habían descubierto tras dar positivo en la prueba de anticuerpos de COVID-19.

«Estuve enferma al final de mi gira en París hace siete semanas, como muchos otros artistas de mi espectáculo”, expresó la estrella en sus redes sociales. Además, se refirió a su aporte en la investigación sobre una vacuna: “¡Agradecida de que puedo ser parte del apoyo a la investigación para encontrar la cura para la COVID-19!”.

(@madonna)

La cantante también fue blanco de críticas por sus sombríos pensamientos sobre la pandemia. Desnuda en una bañera con pétalos de rosa flotando, la siempre polémica Madonna calificó al coronavirus como “el gran ecualizador”, ya que no discrimina.

“Las cosas fuera de tu mansión son muy distintas de lo que piensas. Mantente a salvo y más empática con los menos privilegiados”, «Podemos morir de las mismas enfermedades, pero los pobres serán los que más sufrirán. No hay nada romántico en esta tragedia”, fueron algunos de los comentarios en su contra.

Madonna canceló su gira mundial Madame X, y está aislada en su residencia en Londres con su joven novio, el bailarín Ahlamalik Williams, y con sus hijas Estere y Stelle, de 7.

MÁS SOBRE ESTE TEMA:

Desnuda y tomando un baño con pétalos de rosa: el perturbador video de Madonna con un mensaje sobre la pandemia de coronavirus