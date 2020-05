Larrea: No es aconsejable flexibilizar la cuarentena; prevé más de 2.000 casos hasta el 5 de mayo

El presidente del Colegio Médico de La Paz, Luis Larrea, advirtió este domingo que no es aconsejable flexibilizar la cuarentena porque hasta el 5 de mayo la curva epidemiológica pasará los 2.000 casos de coronavirus en el país y el precario sistema de salud no estará en condiciones de atender a los enfermos.

En declaraciones al programa Hagamos Democracia de la red Erbol, sostuvo que los datos actuales (1.470 casos) son producto de la cuarentena flexible, cuando lo aconsejable hubiera sido una cuarentena total, donde la gente salga un solo día a la semana.

Anunció que la sociedad científica de La Paz hará una evaluación el día martes y hará su conocer su opinión a las autoridades de gobierno, porque si en mayo el comportamiento está así, en junio será peor considerando la realidad que viven algunas provincias, advirtió.

Planteó la necesidad de realizar una evaluación nacional y no solamente aflojar las restricciones en algunos departamentos. Larrea considera importante tomar en cuenta la sorpresa que significó el Beni que no tenía un solo caso y de un día a otro, apareció con 150 casos.

Dijo que la población debe saber que el virus cayó con todo porque hay pacientes con síntomas leves y están pasando como si tuvieran una gripe sencilla pero siguen contagiando al resto de la gente.

El profesional médico lamentó que el país esté en una guerra sin tener hospitales, insumos, pruebas rápidas y personal médico bien cuidado para hacer pruebas masivas en lugares donde aparecieron más casos.

Larrea señaló que esta guerra enfrentan con varias cosas en contra: primero no hay hospitales, no hay insumos, no hay equipos de protección personal, no hay laboratorios. “Cómo puedes ir a la guerra si no tienes como contener”, manifestó.

El dirigente de los médicos paceños aseveró que el gran problema es el comportamiento de algún sector de la población por lo que aconsejó al gobierno decirles la verdad y al riesgo que se exponen.

