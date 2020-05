Las categorías infantiles serán las últimas en volver a las prácticas

El presidente del Comité Olímpico Boliviano (COB), Marco Arze, cree que las divisiones menores o categorías infantiles de las diferentes disciplinas serán las últimas en retornar tanto a la práctica como a la competencia.

“El mayor tesoro que tenemos es la niñez, hay que tenerlos bajo resguardo. Cuando se habla de escuelas, se habla de varios niños, así que creo que no es el momento”, dijo Arze, a tiempo de explicar que es buena opción plantear que “sean los mayores los que vuelvan en primera instancia.

Porque ellos sí podrán ver que los escenarios deportivos cumplan con todos los protocolos de bioseguridad”.

De la misma opinión es la nadadora olímpica y entrenadora Karen Tórrez.

Siga las noticias de eju.tv por Telegram

“En la natación, de inicio van a poder volver aquellos deportistas que ya saben nadar, que no necesitan de apoyo; después pasar a los nadadores que seguían siendo aprendices, pero que ya no necesitan de apoyo en el agua”, sostuvo.

Tórrez explicó que la “natación es un deporte muy complicado, porque si no sabes nadar y no tienes a nadie al lado, pueden pasar diversos accidentes, así que los niños más chiquitos van a tener que esperar un buen tiempo más, porque ellos no pueden estar en el agua sin un contacto directo con el profesor”.

Pero en otros deportes en que la presencia de un profesor cerca no es tan importante, tampoco consideran que se pueda volver a los entrenamientos a corto plazo.

El basquetbolista profesional Pedro Gutiérrez consideró a su vez que las categorías menores o formativas aún no podrán volver a los entrenamientos.

“Creo que es acertada la opinión de que primero debemos dedicarnos a los de élite, las divisiones formativas necesitan ese roce para aprender táctica como técnica, va a ser complicado”, dijo.