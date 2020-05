Las negociaciones con los jugadores del Tigre son lentas, pero hay avance

Campeones

domingo, 10 de mayo de 2020 · 00:08

Fuente: paginasiete.bo

Siga las noticias de eju.tv por Telegram

Página Siete / La Paz

La dirigencia de The Strongest continúa las negociaciones con los integrantes del primer equipo para solucionar el tema de los salarios de los meses de marzo, abril y mayo. El dirigente Ricardo Llano informó que las tratativas son lentas, pero se tuvo un avance y por eso se tiene la confianza de lograr un acuerdo.

El diálogo se lleva adelante con los referentes de la escuadra, quienes habrían dado a conocer una contrapropuesta, pero hasta el momento no se logró un pacto.

El directivo indicó que todo está enmarcado en la posición que asumieron los representantes de los 14 clubes de la División Profesional. Por eso se pagará el 50% del salario del mes de marzo y el 25% de abril y mayo.

“Ellos tienen una propuesta (los jugadores) y se avanzó en la búsqueda del acuerdo que está en el marco de lo que decidieron los clubes”, remarcó Llano.

Acotó que los futbolistas tienen algunas exigencias que tienen que ser analizadas por los directivos de la entidad.

Bolívar, el otro grande del fútbol nacional, tampoco pudo llegar a un acuerdo con sus futbolistas, por lo que para esta semana se esperan nuevas reuniones con los representantes de la escuadra, en este caso con los capitanes.

Marcelo Papalardo, director ejecutivo de Baisa y el vicepresidente Jorge del Solar, son quienes llevan adelante las tratativas en la Academia. Este último fue quien se encargó de aclarar que aún no existe un acuerdo.

Hasta el momento, de los 14 equipos del profesionalismo, sólo cinco concretaron un pacto son sus futbolistas para reducir los salarios por la crisis mundial debido a la pandemia del coronavirus.

Uno de los primeros fue Always Ready. Luego Wilstermann, Blooming, Oriente Petrolero y esta semana Guabirá confirmó que las negociaciones llegaron a buen puerto.

En Santa Cruz, quedan pendientes los casos de Royal Pari y Real Santa Cruz, mientras que en Cochabamba Municipal Vinto y Aurora aún no informaron en qué punto se encuentra la propuesta.

De la Villa Imperial no sale humo blanco. Los directivos de Real Potosí informaron que no se concretó el acercamiento con los futbolistas, en tanto en Nacional sí se lanzó la propuesta, pero aún no hay acuerdo.

En filas de San José de Oruro se anuncia la llegada de un grupo inversor que pagaría un mes de sueldo a la plantilla, pero hasta el momento no hubo una comunicación oficial de lo que pasará con los meses de marzo, abril y mayo.

En la “V” azul se debe sueldos de la temporada pasada, como también premios por la clasificación a Copa Libertadores de 2019.

Fuente: paginasiete.bo