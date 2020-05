Las provincias de Beni denuncian abandono y claman por ayuda

La arremetida de Covid-19 en el departamento de Beni se expande a otros municipios, no se concentra sólo en su capital Trinidad. Presidentes de comités cívicos, en diálogo con Los Tiempos, expresan su desesperación por la llegada del virus y demandan ayuda urgente. Dos poblaciones estarían totalmente infectadas.

En las últimas semanas, la capital beniana fue duramente golpeada por el coronavirus, de 83 casos reportados el 1 de mayo paso a casi dos mil el 29 de mayo.

La atención se centró en Trinidad, región en la que se concentraban los casos e indicaban de pocos en otros municipios o provincias.

Sin embargo, pobladores y dirigentes de comités cívicos de otros sectores dan cuenta de la cruda realidad y la falta de atención por parte del Gobierno, que ha centrado su apoyo a la capital beniana.

Tony Salvatierra, presidente del Comité Cívico de San Ramón, refirió que la región se creía que estaba a salvo del virus debido a las medidas de seguridad que tomaron, pero de manera repentina se presentaron casos y considera que el contagio haya ingresado en la provisión de alimentos.

“La gente ya esta enferma, muestra todos los síntomas. No sabemos quién fue el paciente cero, hasta en las comunidades ya hay. Por día se mueren dos personas, hasta ahora 17 fallecidos, pero como te digo aquí la gente se sigue muriendo”, relató.

Gabriel Gómez, presidente del Comité Cívico de San Borja, refirió que, pese a encapsular las carreteras, se presentaron varios casos y que las muestras se enviaron a laboratorio.

“Si estos casos dieran positivo, se nos va a hacer complicada la situación, porque no estamos equipados, no tenemos médicos, equipamiento, dos respiradores, pero no tenemos los especialistas. La situación está complicada en San Borja”, dijo.

Mencionó que se prevé que los contagios se dieron por el ingreso de personas que burlaron las trancas. “Uno de los afectados sería una persona de una entidad financiera. Si diera positivo, la cosa está más complicada”, sostuvo.

Óscar Abularach, presidente del Comité Cívico de la provincia Moxos, manifestó que la población está preocupada por el tema del coronavirus, pero que al momento se prevé que tiene el tema controlado gracias al trabajo que realiza el médico de la región pese a tener coronavirus.

“Suponemos que lo tenemos controlado, tenemos al médico que estando con coronavirus no ha dejado de trabajar, pero no podemos hacer pruebas, no tenemos insumos de bioseguridad, y eso nos está desesperando”, indicó.

En tanto, la representante del Comité Cívico de San Joaquín, Roxana Figueroa, mencionó que ese poblado también se encuentra libre del virus, pero que las necesidades en Beni incluyen médicos, insumos, trajes de bioseguridad e infraestructura, entre otras.

“Estamos trabajando en coordinación con las autoridades y las juntas vecinales, además de médicos. Hasta el momento, estamos libres de aquel enemigo; los habitantes han aprendido a tener distancia social”, manfiestó.

AISLAMIENTO DA BUENOS RESULTADOS

La provincia Iténez es una de las pocas regiones que ha logrado mantener la propagación del coronavirus, debido al rígido encapsulamiento que se lleva adelante y que fenece el 31 de mayo.

Mercedes Menacho, diputada por la región, explicó que la medida empezó a aplicarse desde el 6 de mayo con los controles en los municipios de Magdalena, Huacaraje y Baures, además de los límites con Brasil y Santa Cruz.

“Nosotros somos la única provincia en el Beni que se ha encapsulado y gracias a ello al momento no tenemos ningún caso”, relató.

LA PROPAGACIÓN DEL VIRUS AUMENTA POR LA FALTA DE ENTREGA DE RESULTADO

REDACCIÓN CENTRAL

La falta de información oportuna de los resultados de pruebas de casos sospechosos ha sido definitiva para que el coronavirus se expanda por algunos pueblos de Beni.

Así refiere la diputada Mercedes Menacho al explicar que una de las regiones damnificadas por esta situación fue San Ramón.

“Se tiene la sospecha de un primer caso de un joven que llegó de Cochabamba en avioneta a San Ramón, se la lleva a Trinidad, además se trasladó a otra persona y da positivo, pero ya había contagiado”, relata.

“Esa chica había contagiado, todos los muertos que ha habido han sido velados, uno fue que se hizo la prueba y después llegó diciendo que era positivo. Ha habido 10 muertos y todos fueron velados, esa ha sido la contaminación”, indicó.

Explicó que San Ramón era una de las regiones que había tomado decisiones radicales: no dejaban ingresar al pueblo, por lo que estaban seguros de que no tenían contaminación, pero debido a esta situación, a la falta de informe de las pruebas, se complicó su situación.

“Guayará, San Ramón y Trinidad son los que están una situación delicada, pero con el ingreso de brasileños, que después se supo, las cosas se complicaron”, añadió.

Agregó que el municipio de San Andrés, en la provincia Marbán de Beni, se declaró en desastre sanitario por la pandemia del coronavirus.

En estos municipios, según denuncian los vecinos, se realizan pocas pruebas de Covid-19, ya que éstas se concentran en la capital del departamento, Trinidad.