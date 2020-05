Logra sobrevivir un hombre con covid-19 que pasó 50 días conectado a un respirador artificial

Un hombre de 44 años se ha recuperado de covid-19 después de pasar 50 días conectado a un respirador artificial en Reino Unido. Tras presentar los primeros síntomas, el paciente ingresó al Hospital Basildon el 25 de marzo, donde confirmaron que estaba infectado con el nuevo coronavirus, informan medios locales.

Dos días después, el paciente, identificado como Steve Banks, fue traslado a otro hospital en la ciudad de Chelmsford. Debido a la gravedad de su estado, fue colocado en coma inducido y los médicos consideraban que tenía muy pocas probabilidades de sobrevivir.

