«Los atletas de alto rendimiento pueden convivir con exigencias»

viernes, 29 de mayo de 2020 · 00:00

Fuente: paginasiete.bo

Marco Mejía / La Paz

Manuel Llorens es el psicólogo de la Selección. En días de pandemia, el motivador de la Verde destaca la receptividad que ha tenido el cuerpo técnico comandado por César Farías con una alta participación de los jugadores en las charlas que están programadas.

¿Cómo asumen los futbolistas de la Selección este confinamiento y la falta de entrenamiento?

En verdad no me atrevería a hablar en nombre de los jugadores. Mi trabajo como psicólogo requiere, como condición fundamental, la confidencialidad. Eso significa que lo que sea que converse con ellos individualmente no debe ser compartido. Creo que cada uno debe tener circunstancias distintas.

En términos generales podría decir que el deporte de alto rendimiento prepara a los atletas a convivir con estrés y exigencia. Sin duda los grandes atletas suelen ser personas que luego pueden manejar situaciones de exigencia y son capaces de someterse a situaciones rigurosas de disciplina en otros ámbitos. Eso es una fortaleza para enfrentar este tipo de situaciones. Cada uno lo traslada luego a sus realidades individuales de manera distinta.

El atleta es una persona que generalmente regula el estrés a través de la actividad física. Poder mantenerse en contacto con sus cuerpos y activos, es una herramienta fundamental para poder lidiar con el confinamiento.

¿Nos puede explicar cómo trabaja usted con los jugadores en esta época?

El cuerpo técnico de la Selección se ha mantenido muy activo durante estas semanas de cuarentena. Los preparadores físicos ofrecen sesiones de trabajo dos veces al día y como cuerpo técnico hemos elaborado una serie de charlas sobre una variedad de temas tácticos y psicológicos que presentamos casi todas las noches a los jugadores. La receptividad que hemos tenido ha sido muy buena, con muy buenos niveles de asistencia y de participación. Notamos entusiasmo de parte de los jugadores. Quieren enfrentar la Eliminatoria con expectativas altas y, en la medida en que se va explicando el plan, creo que van viendo dónde están nuestras fortalezas y cómo las podremos aprovechar.

César (Farías) también está en contacto individual diario con muchos de los jugadores. Les envía materiales para reflexionar sobre aspectos del juego y las metas que nos hemos planteado. Estamos intentando utilizar todas las vías disponibles Zoom, teléfono, WhatsAap, Instagram, videos, etc.

Creemos que hemos podido aprovechar las circunstancias para poder estrechar lazos y transmitir los mensajes que consideramos esenciales para enfrentar las eliminatorias venideras.

¿En qué insiste usted en sus charlas con el grupo de la Selección?

En primer lugar, mi trabajo más que hablar tiene que ver con escuchar. Me interesa saber cómo está cada uno de los jugadores y proveer el apoyo necesario en el caso de que se requiera. Por suerte, nuestros jugadores se encuentran bien dentro de lo que sabemos.

En segundo lugar, escuchar también sirve para tratar de ajustar lo que sea que vayamos a hacer a las necesidades de ellos. Necesitamos generar sintonía y eso se logra sobre todo escuchando.

En tercer lugar, se han trabajado numerosos aspectos desde lo psicológico. Se ha intentado consolidar las expectativas ambiciosas que nos hemos propuesto. Hemos intentado crear espacios para generar una cohesión y espíritu de cuerpo. La idea de César es siempre ampliar la base de jugadores con miras a poder competir con dos escuadras y para ello necesitamos lograr coordinar muchas voluntades y generar espíritu de cuerpo.

Hay algunas herramientas psicológicas que se pueden aprovechar para desarrollar en las condiciones actuales que he ido transmitiendo a algunos jugadores de manera individual y en charlas grupales. Finalmente, como cuerpo técnico hemos trabajado entre nosotros para seguir levantando información para afinar nuestros análisis y acumular herramientas para trabajar lo físico, técnico, táctico y psicológico. Cada uno de los compañeros del equipo está investigando distintas aristas de las eliminatorias y nos hemos encontrado con algunas cosas que van a ampliar nuestro arsenal. Encontrar coincidencias con otros procesos de transformación de las selecciones nos confirma algunas ideas y encontrar hallazgos novedosos nos mantiene renovados.

¿Qué papel juega la familia en la cuarentena?

La familia sin duda es la base de cualquier sistema de apoyo. Sé que para muchos la cuarentena ha sido también la oportunidad de volver a pasar mucho tiempo con la familia.

Para profesionales como los futbolistas que siempre están viajando, la cuarentena es una oportunidad de estar cerca de los suyos. Creo que hay muchos que han agradecido eso en medio de las dificultades. Nos interesa tratar de favorecer que las familias de los jugadores estén bien, para que ellos estén bien.

HOJA DE VIDA

Nombre Manuel Llorens.

Manuel Llorens. Lugar y fecha de nacimiento Caracas, 7 de junio de 1973.

Caracas, 7 de junio de 1973. Profesión Psicólogo, con especialización en psicología clínica y deportiva, y una maestría en psicología comunitaria. En la actualidad integra el cuerpo técnico de la Selección nacional que comanda César Farías.

