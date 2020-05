Los clubes plantearán un tope salarial tras crisis del Covid-19

sábado, 2 de mayo de 2020 · 00:04

Fuente: paginasiete.bo

Marco Mejía / La Paz

Los 14 clubes de la División Profesional están “más unidos que nunca”, una vez que pase la pandemia del coronavirus tienen planes para poner en marcha un Fair Play financiero para evitar pagar sueldos que estén fuera de la realidad del país, de acuerdo con la versión que hizo conocer el presidente de la Federación Boliviana de Fútbol (FBF), César Salinas.

Los dirigentes de los clubes tienen claro que luego de solucionar la reducción de salarios con los jugadores, habrá que cuidar cada “centavo”, al menos durante un año más para recuperar las economías de las instituciones que, si antes estaban afectadas, quedaron al borde del abismo por el Covid-19.

“Las planillas inflacionadas no son sostenibles en el curso del tiempo y por eso andamos en crisis en varios clubes de nuestro medio. Hemos planteado de parte de los 14 clubes que después de que pase la pandemia hay que hacer un compromiso de caballeros para que exista un monto tope de sueldo para los jugadores”, explicó Salinas

El mandamás de la entidad federativa sostuvo que los futbolistas deben acomodarse a la realidad y a la economía de nuestro país para poder cobrar sin problemas lo que pacten en sus respectivos contratos.

“Los jugadores deben recibir mensualmente su sueldo para que no pase lo de ahora y se arrastre dos o tres meses los pagos que deben recibir. No queremos esa mora en los clubes, en este momento hay 10 que no han pagado febrero y hemos instado a que lo hagan para facilitar las negociaciones”, agregó.

Salinas, que fue presidente de The Strongest antes de llegar a la entidad federativa, dijo que el fútbol boliviano es deficitario y que las instituciones salen adelante gracias a la colaboración y el cariño de sus dirigentes que arriesgan sus patrimonios personales por sus entidades.

“El 2014 llegué a The Strongest y el fútbol siempre ha sido deficitario. Uno tiene un gran amor y pasión a su institución y pone dinero de su bolsillo, otros dirigentes cometen el error de hacer contrataciones elevadas con el objetivo de agarrar un premio internacional y no siempre se cumple eso. Este es el punto de partida de los problemas porque luego no pueden soportar una planilla inflada”, remarcó Salinas al programa Deporte Total.

Dio a conocer que en el caso de Bolívar y The Strongest, los clásicos que disputan en una temporada son los únicos ingresos fuertes que se obtienen por taquilla. “A La Paz vienen a jugar Oriente, Blooming, Wilstermann y San José y la gente no va al estadio, pero si hay muchas críticas”.

Aportes de FIFA y Conmebol

Para la siguientes semana se espera tener en las arcas de la Federación, casi un millón y medio de dólares que provienen de los aportes que realizarán FIFA y Conmebol. Salinas mencionó que la repartición de los fondos se realizará de acuerdo a lo que determinen ambas entidades para evitar problemas entre los afiliados a la División Profesional y Aficionados.

“Yo pienso que los clubes deben tener un mayor porcentaje por sus elevados gastos operativos; luego el fútbol aficionado y después la FBF para gastos administrativos; pero los que determinan serán FIFA y Conmebol”, subrayó.

El directivo aclaró que todas las partes que reciban dinero están comprometidas a realizar los descargos respectivos ante la FBF que luego debe presentarlos antes FIFA y Conmebol. No se descarta que en la repartición de fondos toque un porcentaje a los árbitros del fútbol nacional.

