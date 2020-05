«Los que vengan deben sentir temor de jugar con la Verde»

Campeones

domingo, 24 de mayo de 2020 · 00:50

Fuente: paginasiete.bo

Ramiro Sánchez / La Paz

Marcelo Martins está ilusionado con la nueva etapa que comanda César Farías en la Selección nacional. El atacante, junto a otro grupo de jugadores, se conecta a través de las redes sociales para participar del trabajo virtual que viene realizando el venezolano. “Debe volver el respeto a la Selección”, afirma.

¿Cómo evalúa el trabajo que realiza el técnico Farías con un grupo de jugadores en la Selección nacional?

Me parece muy bien lo que hace César y su cuerpo técnico, debemos mantenernos concentrados en este momento y la única manera es hablarlo virtualmente y para eso las redes sociales te ayudan ya que no puedes salir de la casa. El técnico está tratando de cambiar la mentalidad de muchos jugadores bolivianos y eso lo transmite todos los días, él no quiere que seamos la Selección boliviana de los últimos tiempos, que eso hay que cambiarlo y el respeto tiene que volver: los que vengan tienen que tener el temor de venir a jugar con la Selección, tiene que costarles mucho jugar con Bolivia y eso lo está transmitiendo todos los días y los jugadores lo estamos captando y sacando provecho a este receso.

¿Cómo le viene a Bolivia la reprogramación de la Copa América para el 2021?

A mí me parece bien, porque nos da tiempo de prepararnos mucho mejor en la parte física y mental. A uno le gusta competir y jugar, pero debido a esta pandemia del coronavirus no se puede dar, pero a partir de ahora todos arrancamos en las mismas condiciones y tenemos la capacidad de prepararnos bien y ser una Selección diferente, agresiva y que vaya a buscar los partidos.

Sobre las eliminatorias, ¿cómo será tener a Brasil y Argentina en fechas consecutivas?

A muchos nos gusta jugar partidos grandes como con estos rivales, tenemos un grupo que va a estar preparado para jugar contra cualquiera, obviamente que son selecciones muy potentes a nivel internacional, pero nosotros podemos conseguir buenos resultados y estamos trabajando cada día para estar listos.

¿Qué jugadores le llamaron la atención del equipo que jugó el Preolímpico Sub 23 en Colombia?

Sería injusto dar uno o dos nombres porque somos un grupo importante y la camada de la Sub-23 viene creciendo muy bien; sin embargo a mí me gusta mucho Moíses Villarroel, esta Henry Vaca, Ramiro Vacao Roberto Carlos Fernández que ya jugó la Copa América de Brasil (2019). Hay jugadores que pueden emigrar al fútbol internacional como Haquín que está en México.

Se ha conocido que Cruzeiro comenzará con seis puntos menos el próximo torneo y que otras seis están en riesgo por las deudas. ¿Cómo golpeó esto en la interna del equipo?

Antes de venir al Cruzeiro yo sabía que esto sería muy difícil y me puse como reto personal de venir a ayudar a poner al Cruzeiro donde se merece. Esta crisis viene de dos presidentes atrás que dejaron muchas cuentas pendientes y no me iré de aquí hasta levantar a este equipo.

Esta pandemia no le fue indiferente y tenderá otra vez su brazo al país (donará $us 100.000). ¿De qué se trata esta nueva iniciativa?

Hace unos diez días atrás sentí mucho el querer ayudar a mí país ya que hice unas donaciones en Brasil para ser solidario con la gente que lo necesita. Yo pase por muchas necesidades en mi vida y sé que es no poner un alimento en tú casa y lo que voy a hacer es una forma de ayudar simple hasta que esto pueda pasar. Mi hermano está coordinando con la Policía de Bolivia para que lo hagamos bien y respetando las reglas de seguridad para llegar a los lugares más pobres de La Paz, Cochabamba y Santa Cruz.

¿En qué consistirá el apoyo?

La idea es comprar alimentos, si conseguimos llegar a más de 10.000 personas será un éxito. Yo siempre intento ayudar en lo que se puede y la última vez fue en la Chiquitania que fue muy buena. No lo hago por fama, sino de corazón.

Ramiro Sánchez es director del Panamericano Deportivo.

