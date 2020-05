Mesa ve falta de información clara en caso coronavirus: “estamos a ciegas”

El candidato presidencial Carlos Mesa identificó este domingo falencias del gobierno en transmitir información “transparente y clara” sobre lo que pasa con la curva de contagios de coronavirus y cuáles son los indicadores que manejan para decidir si se levanta o no la cuarentena a partir del próximo 10 de mayo.

Dijo que en otros países del mundo, los gobiernos anuncian el desarrollo de la pandemia, explican en qué momento de la pandemia se encuentran, si la curva de crecimiento está en declive o en crecimiento geométrico o no, explica cuántos test tiene disponibles y cuántos a va realizar, explica cuántas camas hay disponibles, prepara hospitales de emergencia para circunstancias excepcionales y a partir de eso toma decisiones.

“Lo que nosotros estamos aquí es a ciegas. El gobierno nos dice voy a levantar la cuarentena el 10 y nos explica en detalle lo que va a pasar el 10 de mayo, pero no explica absolutamente nada de lo que está pasando ahora y no sabemos el nivel de la curva de crecimiento”, declaró en el programa Hagamos Democracia de la red Erbol.

Dijo que ocurrido hace 24 horas con los 241 contagios a nivel nacional marca una multiplicación por cinco del promedio diario que se registró en el pasado ¿Cómo se interpreta eso, qué significa eso? preguntó.

Recordó que hace tres semanas el gobierno dijo que iba a importar 500.000 pruebas de coronavirus y luego no pasó nada; hace pocos días anunció que Bolivia tendría 400.000 pruebas.

Sostuvo que el país no tiene que saber las intenciones de compra del gobierno, sino resultados concretos, conocer las cantidades, cómo se va a distribuir las pruebas y “eso no ha ocurrido”, manifestó.

“¿Se han instalado laboratorios de control de coronavirus en los nueve departamentos?, no. Seguimos con el eje troncal La Paz, Cochabamba, Santa Cruz. En Tarija y Chuquisaca se instalaron laboratorios que no funcionan. No sabemos qué está pasando con los hospitales centinelas, por tanto, estamos viviendo una circunstancia totalmente inaceptable desde el punto de vista de la información”, comentó el candidato presidencial.

Para Mesa no es importante saber que se levantará la cuarentena, sino conocer cómo se van a encarar después las tareas para la evitar la propagación “que es algo que el gobierno no ha respondido”.

El candidato no se animó a decir si ante estas circunstancias la presidenta Jeanine Añez debería dejar su candidatura, pero advirtió que la coyuntura indica que el país no puede tener un presidente a medio tiempo, es decir, la mitad para gobernar y la mitad para ser candidata presidencial.

Fuente: www.erbol.com.bo